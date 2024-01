Bochorno en Chicago: la afición hace llorar a la viuda del fallecido Jerry Krause, el arquitecto de aquellos Bulls

A veces, el deporte y la rivalidad mal entendida sacan lo peor de las personas. Algo parecido sucedió esta madrugada en el United Center de Chicago, la mítica cancha de los Bulls donde se realizó un bonito homenaje a aquella dinastía y esos jugadores que llevaron a la ciudad a lo más alto del baloncesto mundial durante la década de los 90. Aquellos Bulls de Jordan, Pippen y compañía ganaron 6 anillos (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).

Deplorables pitos a Krause, representado ayer por su viuda

Una celebración que se vio totalmente ensombrecida por unos intolerables y bochornosos pitos a la figura de Jerry Krause, el director deportivo y artífice de aquellos Bulls, representado esa noche por su viuda Thelma, que se echó a llorar ante los abucheos de la afición de Chicago. Krause falleció por una enfermedad en 2017 y su fama cayó en picado tras el posterior documental 'The Last Dance' donde se explican los entresijos de aquellos años y en el que tanto jugadores como aficionados concuerdan en que fue él uno de los grandes culpables del final de una de las dinastías más exitosas de la historia.

La reacción por parte del club fue inmediata, al menos en cuanto a los comunicados y las declaraciones posteriores: "Su legado se merece ser celebrado y respetado. Nos sentimos increíblemente honrados de tener a Thelma esta noche para reconocer a Jerry", dijo Michael Reinsdorf, consejero delegado del equipo.

"Ha sido lo peor que he visto en mi vida"

Por la misma línea estuvo Stacey King, jugador de aquellos Bulls: "Lo que hemos presenciado hoy cuando el nombre de Krause fue mencionado y la gente que le abucheó y a su viuda, quien aceptaba el honor en su nombre, fue la peor cosa que he visto en mi vida", sentenció.

Sin Jordan, Pippen ni Rodman

Por otra parte, el homenaje no fue ni mucho menos el soñado ya que no pudieron acudir al estadio los tres jugadores más importantes de la dinastía: Jordan, Pippen y Rodman. Por una u otra razón ninguno fue, pero el excéntrico Dennis sí reconoció lo mucho que sintió no poder llegar a tiempo: "Supongo que el clima lo ha evitado. No puedo ni hablar, me estoy emocionando de nuevo... Si yo fuera Superman estaría allí en unos 10 minutos", explicó. Jordan hizo algo similar y recalcó en su mensaje la importancia de que no caigan en el olvido: "Quiero que siempre recuerden dónde estábamos y dónde estamos. Y siempre vamos a ser campeones".

Para colmo, los Bulls cayeron ante los Warriors por 131-140 pese a los 39 puntos de DeRozan. En la parte buena encontramos los innumerables aplausos que recogió Phil Jackson, el entrenador que hizo posible aquellos 6 anillos y las muestras de cariño al resto de jugadores: Kukoc, Sloan y Steve Kerr, ahora entrenador de los Warriors.