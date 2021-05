Así salva un corredor de trail a un potro atrapado en un agujero en Navarra: "Tiene la pierna rota"

Aitor Etxeberria estaba corriendo por la montaña navarra, en el Monte Sayoa, cuando se encontró con un potro atrapado en un agujero. Al animal sólo se le veía la cabeza y las patas delanteras. Aitor paró la carrera para intentar salvar al animal.

Y es que el potro estaba metido en un pozo. Aitor no daba crédito: "Me da miedo meter la mano porque igual me muerde".

Este corredor de trail no sabía cómo había llegado el animal hasta ahí, ni tampoco como sacarle: "No puede salir, tú. No sé qué hacer".

Estaba claro que ambos lo estaban pasando mal. Aitor Etxeberria se decide a dar de beber al potro: "¡Como la sidra!".

A la tercera fue la vencida

Bebe todo lo que Asier le da. El animal podría llevar ahí horas atrapado. Tantas, que ni a la primera ni a la segunda intentona logra sacarlo de su cautiverio. Tuvo que ser al tercer intento.

Enseguida, el diagnóstico: "Tiene la pierna partida". La ruta de este corredor por las montañas, había terminado: "Voy a intentar llevarlo hasta el pueblo".

Aitor logra que el potro le siga y poco a poco recorre los 7 kilómetros que le separaban del pueblo más cercano: "Que ya queda poco, vamos, vamos".