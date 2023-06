Ana Peleteiro: "Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional"

Ana Peleteiro, medalla de bronce en triple salto en los JJOO de Tokio y que hace unos días regresaba por todo lo alto a la competición tras ser madre, ha concedido una entrevista a El País en la que ha dado su opinión sobre las mujeres trasnsexuales y si se debe o no permitir que compitan con otras mujeres.

"Tengo amigos trans, pienso en lo que sufren para mostrarse como se sienten, y tienen mi apoyo, pero el tema de la competición deportiva es delicado. Si has madurado como hombre, aunque bajes tus niveles de testosterona, tu densidad ósea y desarrollo muscular es diferente al de otras mujeres. En atletismo la mujer que más salta son 15 metros y pico y el hombre 18 metros y pico. Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional", ha opinado Ana Peleteiro.

"No creo que seamos un país racista, sino clasista"

La atleta gallega también ha hablado sobre lo ocurrido con Vinícius en Mestalla y asegura que España no es un país racistas y sí clasista.

"No creo que seamos un país racista, sino clasista. A un negro en un Bugatti nadie le trata mal. La gente que dice eso en un campo de fútbol probablemente fuera de él no tenga nada en contra de una persona racial. Allí se va a insultar, me da mucha pena y creo que habría que regularlo para penalizar siempre los insultos racistas en instalaciones deportivas. En Twitter recibo racismo todos los días, pero es difícil que alguien te insulte por la calle. Para mí, el racismo es incultura. He tenido la suerte de conocer a gente de muchas razas y culturas y por eso, por ejemplo, mi concepto de las personas musulmanas ahora es distinto al que podía tener antes", asegura Ana Peleteiro.

La atleta de triple salto también h admitido que no le afectan las críticas que recibe en las redes sociales, como cuando tildó de "aberración" la maternidad por vientre de alquiler de Ana Obregón y realizó una férrea defensa de la adopción.

"No me afectan. Ya ni leo Twitter porque me parece un estercolero. Pero hace poco sí denuncié a una persona que me insultaba y acosaba por Instagram desde un perfil falso. Con lo de Ana Obregón, yo no la criticaba a ella, sino el acto de comprar hijos. Y si creó revuelo me alegro porque mucha gente no conocía bien en qué consistía el vientre de alquiler y gracias a eso ahora lo saben y están en contra. Ser padre no es un derecho, pero tener una familia creo que sí debería serlo. La adopción en España es gratuita y un acto de bondad y amor absoluto", explica Peleteiro en la entrevista a El País.