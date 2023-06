Ana Peleteiro supera los 14 metros en su vuelta a la competición tras ser madre

Ana Peleteiro está de vuelta. La atleta española y medalla de bronce en los JJOO de Tokio en triple salto regresó por todo lo alto a la competición seis meses después de ser madre. En el Meeting Internacional de Castellón, Ana Peleteiro alcanzó los 14,13 metros, la mejor marca española del año y que confirma que la gallega vuelve a estar para pelear con las mejores.

"Si me dicen esto hace 5 meses, cuando estaba saliendo de quirófano tras realizarme una cesárea para conocer por primera vez el amor infinito, JAMÁS ME LO CREERÍA. ❤️‍🩹 Pero luché, me sacrifiqué y creí en mi. Además de eso me rodeé del mejor equipo y juntos lo hemos conseguido. ESTOY DE VUELTO JODER! SI SE PUEDE!!! Y ESTO SÓLO ACABA DE EMPEZAR", señalaba Ana Peleteiro en sus redes sociales tras el gran salto que realizó.

Tras quince meses ausente de las pistas y apenas seis después de dar a luz a su primera hija el pasado mes de diciembre, Ana Peleteiro voló por encima de los 14 metros y no muy lejos de los 14,87 que le valieron el bronce en los pasados Juegos Olímpicos. Esos 14,13 metros suponen la mejor marca española del año y la cuarta mejor de Europa en 2023.

Ana Peleteiro formará parte del equipo español que disputará la próxima semana el Campeonato de Europa por equipos que se celebrará en Polonia.

Su entrenador Iván Pedroso, que también dirige a la plusmarquista universal, la venezolana Yulimar Rojas, no dudo en bajar a la pista para abrazar a Peleteiro, lo mismo que su pareja, el triplista francés Benjamin Compaoré.