Amenazan de muerte a un youtuber tras una temeridad que casi acaba en desgracia en Pipeline

El surf ha vivido una auténtica explosión en los últimos años. Cada vez hay más surfistas en el agua y a día de hoy es complicado encontrar un spot en el que surfear sin tener que pelear por cada ola. Una situación que es mucho más acusada en las mejores olas del mundo. Una de ella es la de Pipeline.

El spot de Hawái es una de las mecas de cientos de surfistas que sueñan con introducirse en ese icónico y peligroso tubo. El problema es que esa masificación también trae problemas y situaciones peligrosas, como la que vivió el surfista local Makuna Pang.

Todo se desencadenó cuando Pang surfeaba una de las olas de Pipeline. El surfista ha publicado imágenes de la peligrosa situación que sufrió cuando en mitad del tubo se comió, de forma literal, la tabla de otro surfista. El responsable de esa temeridad fue el youtuber Parker Seidel, quien soltó su tabla en un momento en el que pudo provocar una auténtica tragedia.

"Si eres parte del problema, por favor, no entres en el agua"

Makuna Pang indicó en su cuenta de Instagram que nadie que ningún surfista que no sea capaz de hacer un pato "en una ola de poco más de un metro" debería meterse en Pipeline.

"Me he metido varias veces en medio en Pipe, es algo que sucede, pero si no eres capaz ni de hacer el pato en una ola de poco más de un metro, ¿qué diablos estás haciendo ahí afuera? Esta ola se ha cobrado más vidas que cualquier otra y las personas que la reman, que han visto todos esos Vlogs de "Perfect Pipeline" en YouTube, la convierten en el doble de peligrosa. Los únicos que deberían estar ahí sentados son la próxima generación de jóvenes LOCALES. El hecho de que no veas a gente noqueada por la ola no significa que le tengas que perder el respeto. Tenlo en cuenta y si eres parte del problema, por favor, no entres en el agua", aseguraba Pang.

La maniobra de Parker Seidel pudo haberle costado la vida a Pang y el youtuber recibió amenazas de muerte en sus redes sociales. Seidel pidió perdón en un vídeo en Youtube que ya ha sido borrado.

"Me gustaría disculparme con Makana Pang por entrar en Pipeline hace dos días y casi arruinar su carrera. Fui muy egoísta. No debería haber estado allí. Las olas eran demasiado grandes. Me puse en riesgo y puse en riesgo a otros surfistas que han entrenado toda su vida para estar allí. Por suerte está bien, podría haber sido peor. Sé que lo que hice está mal. Me tomo un largo descanso en redes sociales. Aprenderé y creceré. He perdido mi trabajo esta mañana. Y ahí afuera parece que la gente quiere matarme. Da un poco de miedo pero solo quería deciros que lo siento mucho. De verdad", asegurada el youtuber em el mencionado vídeo.

La novia de Pang, la modelo Kahealani Papke, ha tratado de rebajar la tensión y ha pedido cesar con las amenazas a Seidel.

"El chico que golpeó a Pang con su tabla está recibiendo amenazas de muerte. No hagáis eso. Él es solo un ejemplo. El objetivo principal del post es enseñar a la gente que si no están preparados para remar en Pipe no lo hagan. Si no sabes hacer el pato no debes estar allí. Por favor, señores, que es una de las olas más peligrosas del mundo, no es un juego, usad la cabeza. Imagina que esa tabla deja inconsciente a Pang y se ahoga porque tú decidiste entrar en el agua cuando no debías. Tienes que conocer tus límites y si tienes dudas no entrar para evitar matar a alguien accidentalmente", comentaba Kahealani Papke.

Lo cierto es que la masificación de Pipeline ya es un asunto que ha provocado la reflexión y el debate de algunos de los mejores surfistas del mundo.

Joel Tudor comentó lo siguiente: "El otro día conté 92 personas en el pico y preferí mirar. Unos encima de otros, parecía una carrera de salmones, lo más bestia que he visto en los últimos 30 años".

No es el único que ve un problema en la cantidad de surfistas en el mítico pico de Pipeline. El legendario Kelly Slater, ganador de 11 mundiales de surf, cree que "se ha abierto la caja de pandora".

"El número de gente que me ha dicho que quiere surfear Pipeline próximamente me da miedo. Se ha abierto la caja de pandora", comentaba el surfista estadounidense.