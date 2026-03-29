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Amelía de los Ríos, 'la Señora de los Anillos', bate un récord Guinness en apnea: ¡56 anillos de aire en un minuto!

Su espectacular capacidad pulmonar le ha permitido establecer un récord Guinness

Amelia de los Ríos

Amelía de los Ríos, 'la Señora de los Anillos', bate un récord Guinness en apnea: ¡56 anillos de aire en un minuto! | Antena 3 Deportes

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A Amelia De los Ríos la hemos bautizado como 'La Señora de los Anillos', y tiene su por qué, ya que desde las profundidades del mar ha conseguido entrar en el Libro Guinness de los Récords tras hacer 56 anillos de aire en un minuto en plena apnea. Una capacidad pulmonar que nos ha dejado imágenes simplemente espectaculares.

De los Ríos ha convertido la apnea en su superpoder, esta colombiana que compite para Estados Unidos ha logrado un récord Guinness poco habitual: hacer 56 anillos de aire en un minuto bajo el agua. En el país norteamericano ya sabe lo que es ganar varios títulos.

"Nunca he invertido tanto tiempo en otra cosa durante mi vida"

Una disciplina extrema que consiste en aguantar la respiración el mayor tiempo posible y dominar el cuerpo en el agua, en su caso, además, con una precisión milimétrica: "He invertido más tiempo en hacer esos anillos que a cualquier otra actividad en mi vida reciente", cuenta Amelia a Antena 3 Deportes.

Ya hizo 86 anillos sin límite de tiempo

Lo que empezó por casualidad trabajando en un hotel, terminó siendo su gran talento: "Podía aguantar la respiración mucho más que el resto". Su capacidad pulmonar le ha permitido superar los seis minutos sin respirar en apnea estática y también logró hacer 86 anillos sin límite de tiempo superando la marca anterior: "Saco la lengua un poquito y luego la metes...".

Un deportista con un superpoder que ya forma parte de la historia de los récords Guinness.

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