Alexandra Do Nascimento, madre y jugadora del Atticgo Club Balonmano Elche

El caso de Alexandra Do Nascimento, jugadora de balonmano de 41 años, se ha convertido en un ejemplo de conciliación. Todo gracias a la apuesta del Atticgo Club Balonmano Elche de contratar a la extremo brasileña cuando aún estaba embarazada.

El club ilicitano ha contratado a una niñera que ayuda a Alexandra Do Nascimento durante los entrenamientos, viajes y partidos del equipo. Lía, la bebé de tan solo cinco meses, es una más del equipo y acompaña a su madre en todo momento.

"La dirección del club contrató a Do Nascimento cuándo estaba embarazada y le abrió un abanico de posibilidades para que su conciliación se hiciera posible con el cuidado de su hija. Entre los valores del club está el apoyo a la mujer deportista", explica el Club Balonmano Elche en sus redes sociales.

"No veía la posibilidad de tener una hija y seguir jugando"

Alexandra Do Nascimento es una de las mejores extremo derecho del mundo, ha disputado cinco Juegos Olímpicos, se proclamó subcampeona del mundo con Brasil y fue elegida mejor jugadora del mundo.

"No veía la posibilidad de tener una hija y seguir jugando. Yo espero y sé no ser la última porque es maravilloso ser madre", explica Alexandra Do Nascimiento a RTVE.

Desde octubre a Alexandra le acompaña su pequeña Lía. El club ha contratado una niñera para que cuide de la bebé. Tiene solo cuatro meses y sigue en periodo de lactancia. La jugadora admite que conciliar la maternidad con el deporte de élite no es nada fácil.

Desde el Atticgo Club Balonmano Elche han apostado por garantizar la continuidad de la carrera deportiva de Alexandra Do Nascimento.

"Mejor jugadora del mundo en 2013. Una jugadora que a nivel de rendimiento deportivo a lo largo de su carrera ha sido una de las mejores extremo derecho del mundo", asegura Joaquín Rocamora, entrenador del Atticgo Club Balonmano Elche, a RTVE.

"Es un ejemplo que de cara al futuro que también podemos ser nosotras las que estemos en su situación", reconoce María Flores, capitana del Atticgo Club Balonmano Elche, a RTVE.

"La preparación fue más dura que la recuperación de cualquier otra lesión"

Alexandra dio a luz el pasado 22 de agosto y en dos meses comienzó a hacer trabajo físico.

"La preparación fue más dura que la recuperación de cualquier otra lesión porque a partir del séptimo mes de gestación me encontraba cansada y sólo podía andar 30 ó 40 minutos al día", reconoce la jugadora a Onda Cero.

"No fue fácil, todavía no estoy al 100%", admite Alexandra.

"Mi idea era ir a los JJOO embarazada, pero no lo logramos. Antes de esto tuve un aborto espontáneo y fue una situación muy complicada. Mujer, con 40 años y queriendo estar embarazada. Ahí el miedo y la inseguridad me tocaron fuerte", explica Alexandra Do Nascimento a Onda Cero.

La imagen de Alexandra viajando junto a su hija Lía a un partido en Serbia, para afrontar la vuelta de los octavos de final de la EHF European League, se convirtió en noticia en toda España.

"Cuando viajamos tengo que decir que nos tocó un angelito muy tranquilito. Estuvo dormida durante las tres horas de vuelo, que era algo que me preocupaba, que llegara a ser una molestia para el equipo", indica Alexandra a Onda Cero.

"A aquel partido no fue mucha gente y durante los últimos minutos escuchaba desde la pista cómo lloraba Lía. Terminó el partido, celebramos la clasificación y rápidamente cogí el paño para darle la leche", recuerda la jugadora brasileña.

"Tengo total libertad para dar la leche a Lia cuando veo que tiene hambre o sed. No tengo ningún problema con eso. En casa es más fácil porque tengo la ayuda d emi marido. Cuando viajamos tengo a la niñera y después conmigo. El primer partido fue un poco difícil, pero luego me acostumbré", concluye Alexandra Do Nascimento en la entrevista a Onda Cero.