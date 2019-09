Igual que un KO en la UFC. Contundente. La alcaldesa de Melbourne, Sally Capp, quiere acabar con las 'Octagon Girls' por la vía rápida. Un golpe directo a uno de los mayores espectáculos deportivos en la actualidad. A su juicio, la participación de las llamadas chicas del octágono no tiene sentido.

"¿Realmente en 2019 necesitamos a mujeres con poca ropa andando por el ring durante los parones entre combates? Las 'Grid Girls' ya no están en la Fórmula 1...Es hora de seguir hacia adelante", ha asegurado.

Mientras que en la Fórmula Uno ya no se ven azafatas con poca ropa desde hace dos años, sí se mantienen en el Mundial de motociclismo.

Al mismo tiempo, en otros deportes como el ciclismo, su papel supuestamente ha cambiado, ya no aparecen en el podio en la Vuelta, pero han estado presentes durante el Tour. Eso sí, vestidas elegantemente, lo que no ha evitado la polémica.

La razón es la misma que expresa la alcaldesa de Melbourne: ser una costumbre sexista y atrasada. Sally Capp no quiere verlas ni en su ciudad, ni en el ring, durante los combates que se van a celebrar el próximo 6 de octubre. Una velada donde su presencia no será tan estelar como en los premios donde se elige a la mejor del año, como si de unos premios Óscar se tratase.

Si la alcaldesa de Melbourne gana su pelea contra el sexismo este habrá sido el último premio para Jenny y las Octagon girls.