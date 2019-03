Wert considera de 'sentido común' el informe de la RAE de lenguaje no sexista

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha considerado que está "lleno de sentido común" el informe aprobado por la Real Academia Española (RAE) en el que se critican las directrices de nueve guías sobre lenguaje no sexista.

Wert se ha referido al "buen sentido" del documento y ha agregado que, realmente, una de las funciones de las academias es justamente aclarar estos temas. A su juicio, lo que dice el autor del trabajo, Ignacio Bosque, le parece "muy importante", ya que "muchas veces no se tiene en cuenta el criterio profesional, en este caso el criterio de los lingüistas".

" Wert ha opinado que se trata de una contribución "muy positiva", que hay que "valorar", de la RAE y de este académico y de quienes lo han acompañado en este trabajo para que prevalezca el sentido común en esta cuestión. Si se aplicaran estrictamente esas guías, que han sido redactadas por comunidades autónomas, sindicatos y universidades, "no se podría hablar", entre otras conclusiones del informe de Bosque.



Los internautas que se han volcado con la polémica en nuestra página web. En facebook Adrián ironiza sobre la propuesta de utilizar la arroba al hablar del Día del Niñ@ porque aquí, si se fijan, se infringen dos normas: esa arroba no forma parte del alfabeto y además la contracción 'del' no respeta la concordancia de género femenino.



Para abonar el debate, un tuitero argumenta con ejemplos en los que para él la lengua castellana sí es machista. Como los casos de 'fulano' y 'fulana' o las definiciones de 'hombre público':dícese del que tiene presencia e influjo en la vida social hombre público : dícese del que tiene presencia e influjo en la vida social scuyo homólogo femenino encontramos en mujer de Gobierno que para los académicos es en 2012 significaba "esa criada que tenía a su cargo el gobierno económico de la casa".