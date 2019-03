‘Some kind of trouble’ (‘Algún tipo de problema’) no saldrá a la venta hasta noviembre, pero podemos ver ya un adelanto del primer single, ‘Stay the night’.

Blunt, ha vendido 18 millones de copias de sus dos primeros discos ‘Back To Bedlam’ en 2005 y ‘All The Lost Souls’ en 2007. Un alto listón que intentará mantener con su nuevo álbum.