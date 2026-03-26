Villarejo de Salvanés se vuelca con la representación de la 'Pasión de Cristo' viviente

Cuenta atrás para que arranque la Semana Santa. Lo hará este el viernes de Dolores. Para que todo salga a la perfección, numerosas cofradías dedican muchos meses de trabajo. Es el caso de los vecinos de Villarejo de Salvanés, con los que hemos estado durante uno de sus últimos ensayos de cara a su procesión del Jueves Santo.

En este pequeño pueblo de Madrid, hacen una representación viviente de la ‘Pasión de Cristo’. Para ello, todas las personas que forman parte de la procesión tienen un papel fundamental: “En toda la pasión, no solo yo, tanto mujeres como hombres participamos en decorados, vestuario, montaje, y muchas cosas más”.

Horas de preparación

Los vecinos de Villarejo de Salvanés, además de volcarse en la representación, viven la pasión con mucha intensidad: “De verdad que esto es super emocionante. Me emociono muchísimo… Casi siempre lloro, no me puedo contener”. Y no dudan en recomendar vivir la experiencia: “El que sienta la Semana Santa, esto no puede perdérselo”. Para ellos, este momento es uno de los más importantes del año en el pueblo.

Laura es una de las pocas mujeres que dirige la pasión. En los ensayos, no deja que se le escape ni un solo detalle: “Barrabás que no se le vea, Pilatos, poneos aquí un poquito”. Aunque considera que no es un trabajo fácil: “era un poco chocante que una mujer se ponga a dirigir a todos los hombres”. Para los actores, es un orgullo que Laura los dirija: “Es un orgullo para mí, todos me ayudan, tengo mucho apoyo”.

Quienes interpretan a los protagonistas de la procesión aseguran que tienen los nervios a flor de piel: “Tenemos muchas ganas de hacer la pasión. Se siente la pasión de los pies a la cabeza”. Una representación que se lleva celebrando durante 46 años, ante la que los vecinos “queremos pedir a la gente del pueblo que se anime y participe”, para seguir manteniendo viva esta tradición.

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