Antena 3 Noticias
Última hora
Cultura

Encierros

Javier Gallego, sobre el séptimo encierro de San Sebastián de los Reyes: "Encierro muy rápido pero muy tranquilo"

La manada ha completado el recorrido transitando casi a 30 kilómetros por hora.

Aún así apenas se han registrado incidencias. Tan solo seis contusionados, aunque uno de ellos podría tener fractura.

Encierros de San Sebastián de los Reyes 2026

Javier Gallego, sobre el séptimo encierro de San Sebastián de los Reyes: "Encierro muy rápido pero muy tranquilo" | Europa Press

Publicidad

Javier Gallego
Javier Gallego
Publicado:

El séptimo encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes ha sido uno de los más rápidos. La manada ha completado el recorrido transitando casi a 30 kilómetros por hora.

Aún así apenas se han registrado incidencias. Tan solo seis contusionados, aunque uno de ellos podría tener fractura.

El encierro se ha ajustado al guion preestablecido. Con la manada partida en dos porque eran dos las ganaderías que lo han protagonizado. Finalmente han corrido cuatro toros de Juan Pedro Domecq y dos de Álvaro Núñez.

Los toros están acostumbrados a correr y pastar con sus hermanos en el campo. Y eso ha hecho que cada uno ha elegido una parte de la manada, que para ellos era conocida.

Que se haya partido en dos por lo tanto era previsible. Los cuatro toros que han ido por delante iban muy tapados por los bueyes y han sido muy complicados de correr. Los otros dos que se han quedado por detrás han permitido más a los corredores acercarse a las astas sobre todo en la calle Real y en Estafeta.

Un encierro, por lo tanto, muy rápido pero con menos peligro que en algunas jornadas precedentes.

Mañana último encierro con novillos de Agustín Montes que vuelven después de 16 años a San Sebastián de los Reyes.

Se lo contaremos en Espejo Publico a partir de las 10.45 en directo.

VÍDEO: Así ha sido el quinto encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

Javier Gallego en los encierros de San Sebastián de Los Reyes

Publicidad

Cultura

Imagen de un encierro en San Sebastián de los Reyes

San Sebastián de los Reyes continúa la fiesta tras un séptimo encierro rápido y limpio

Encierros de San Sebastián de los Reyes 2026

Javier Gallego, sobre el séptimo encierro de San Sebastián de los Reyes: "Encierro muy rápido pero muy tranquilo"

Encierro de las fiestas de 'Sanse'

Así ha sido el séptimo encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

Encierro de San Sebastián de los Reyes
ENCIERRO

El sexto encierro de San Sebastián de los Reyes se salda con seis asistencias leves y sin heridos por asta de toro

Antena 3 Noticias
Encierros Sanse

El análisis de Javier Gallego desde San Sebastián de Los Reyes: "Buen sabor de boca después de un día complicado"

Encierro San Sebastián de los Reyes
ENCIERROS

Así ha sido el sexto encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

Los toros han realizado prácticamente todo el recorrido muy agrupados, lo que ha permitido a numerosos corredores acercarse a la manada y protagonizar buenas carreras.

Así ha sido el quinto encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026
Fiestas Sanse 2026

Accidentado quinto encierro con un peligroso tapón en las fiestas de San Sebastián de los Reyes

El encierro de La Castilleja, marcado por caídas y un peligroso tapón en la entrada de la plaza, termina con cuatro personas trasladadas al hospital de campaña y una duración de 1 minuto y 50 segundos en la calle.

Javier Gallego en los encierros de San Sebastián de Los Reyes

El análisis de Javier Gallego desde San Sebastián de Los Reyes: "Tres encierros en uno"

Montonera encierro Sanse 2026

VÍDEO: La impresionante montonera que puso el suspense en el quinto encierro de San Sebastián de los Reyes 2026

VÍDEO: Dos toros embisten a un joven en el quinto día de encierros de San Sebastián de los Reyes 2026

VÍDEO: Dos toros embisten a un joven en el quinto día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Publicidad