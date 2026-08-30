Encierros
Javier Gallego, sobre el séptimo encierro de San Sebastián de los Reyes: "Encierro muy rápido pero muy tranquilo"
La manada ha completado el recorrido transitando casi a 30 kilómetros por hora.
Aún así apenas se han registrado incidencias. Tan solo seis contusionados, aunque uno de ellos podría tener fractura.
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El séptimo encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes ha sido uno de los más rápidos. La manada ha completado el recorrido transitando casi a 30 kilómetros por hora.
Aún así apenas se han registrado incidencias. Tan solo seis contusionados, aunque uno de ellos podría tener fractura.
El encierro se ha ajustado al guion preestablecido. Con la manada partida en dos porque eran dos las ganaderías que lo han protagonizado. Finalmente han corrido cuatro toros de Juan Pedro Domecq y dos de Álvaro Núñez.
Los toros están acostumbrados a correr y pastar con sus hermanos en el campo. Y eso ha hecho que cada uno ha elegido una parte de la manada, que para ellos era conocida.
Que se haya partido en dos por lo tanto era previsible. Los cuatro toros que han ido por delante iban muy tapados por los bueyes y han sido muy complicados de correr. Los otros dos que se han quedado por detrás han permitido más a los corredores acercarse a las astas sobre todo en la calle Real y en Estafeta.
Un encierro, por lo tanto, muy rápido pero con menos peligro que en algunas jornadas precedentes.
Mañana último encierro con novillos de Agustín Montes que vuelven después de 16 años a San Sebastián de los Reyes.
Se lo contaremos en Espejo Publico a partir de las 10.45 en directo.
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