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Susanna Griso vuelve a Espejo Público e inicia temporada en Ceuta: "La crisis se ha cronificado"

Este lunes, Espejo Público inicia su nueva temporada en el epicentro de la noticia, en Ceuta, para conocer de primera mano la situación que atraviesa la ciudad.

Susanna Griso vuelve a 'Espejo Público'

Susanna Griso vuelve a 'Espejo Público'

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Ruth Galvez
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Espejo Público vuelve este lunes con una nueva temporada y Susanna Griso ha sido entrevistada por Matías Prats en Antena 3 Noticias. Y como no podía ser de otra manera, la presentadora se ha desplazado al epicentro de la actualidad, a Ceuta, para conocer de primera mano la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

Griso lleva tan solo 48 horas allí y ya ha podido comprobar que, un mes después de la entrada masiva, "la crisis se ha cronificado", los ceutíes "se sienten abandonados, están hartos", y razones no les faltan porque, a pesar de que ha aumentado la presencia del Ejército, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, "hemos comprobado 'in situ' que miles de migrantes continúan deambulando por las calles, malviviendo, y durmiendo en condiciones pésimas entre cartones o campamentos improvisados", declara Susanna.

Además, la presentadora ha garantizado que "las condiciones son infrahumanas" y "no piensan regresar" a Marruecos; ya que los migrantes prefieren vivir de esta forma y que "antes morirán en España", afirma, y ha continuado expresando que "esta es la entrada a la península y a Europa, que es su sueño", le trasladan los migrantes.

Mañana, el programa matinal abordará cómo estos migrantes han llegado, cómo han peregrinado desde todos los puntos de Marruecos convocados a través de las redes sociales y cómo se han encontrado con una puerta abierta a la llegada de la frontera del Tarajal.

Son ya 21 temporadas al frente de Espejo Público y, como ha recordado Matías Prats, la presentadora del matinal tiene contactos del CNI, Guardia Civil y Policía Nacional, y le ha preguntado a Susanna Griso si no le había advertido el Gobierno de lo que les vendría encima. La presentadora ha confirmado con rotundidad que "no tiene ningún sentido" porque las autoridades tenían el conocimiento de que se estaba formando un movimiento, posiblemente "no con esta magnitud", y de que "llegaron a notar un aumento masivo sobre todo de menores que llegaron a nado", certifica.

Cuando llegaron aquí se encontraron con las puertas abiertas y por qué no se tomaron medidas "es algo que no me puedo explicar", concluye la presentadora.

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