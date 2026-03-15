Trump, Sánchez, Ábalos y Koldo entre los protagonistas de la Exposición del Ninot

Recorrer y observar la mayoría de los ninots presentes en esta exposición es recordar los titulares que ha dejado la actualidad política este último año. Como cada edición, no podían faltar los principales líderes políticos como Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

"Siempre cargan contra los políticos", comenta uno de los visitantes. Y no se escapa ninguno. Ese repaso a la actualidad desde la crítica trae los casos de corrupción con Koldo y Ábalos y sus conocidas 'chistorras' o el ex Secretario de Organización del PSOE y ex Ministro de Transportes representado por el conocido personaje de ficción 'Torrente' y, en sus manos, las llaves del 'Peugeot'.

Pero el personaje político más presente este año, sin duda, es Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos repite ninots. En uno de ellos, lo vemos cabalgar sobre Elon Musk.

La imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se repite en esta muestra. En una de estas figuras vemos a Sánchez vestido con traje de 'cowboy', sobre él, Koldo con una lista de los presuntos escándalos de corrupción y, en su base, una lápida con 'El trío del Peugeot' con una foto en la que se ve a Koldo García, Ábalos y Santos Cerdán.

Una crítica que también tiene guiños a la gestión política de la Dana en la Comunidad Valenciana con el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en una de estas figuras se le ve como 'Pinocho' y, de fondo, la periodista Maribel Vilaplana.

Sátira y protesta

Las dificultades para acceder a una vivienda digna o las guerras presentes en Ucrania y Gaza también se ven reflejados en estos ninots.

Pero no todo es sátira política y protesta, también vemos agradecimientos como el ninot de Carlos Alsina. Remarcan su labor como periodista destacando 'su profesionalidad' y su gran labor en la Dana 'viviéndola desde el barro, con respeto y aprecio hacia todos los valencianos', añade la nota que acompaña esta figura del periodista de Onda Cero.

Se exhiben más de 700 ninots en esta exposición y son figuras que forman parte de una escena que, junto a otras, componen cada uno de los monumentos falleros. Estos ninots, elegidos por cada comisión fallera del monumento tanto grande como infantil, y son elegidos con la esperanza que su figura sea indultada del fuego. Porque el público asistente vota, para elegir su preferido y, el más votado se librará del fuego el 19 de marzo en la "Nit de la Cremà" y pasará a la exposición permanente del Museo Fallero.

Una muestra que estará abierta hasta el próximo 15 de marzo en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia.

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