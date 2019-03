Con él, sobran las presentaciones. Torrente regresa al cine y lo hace de manera tridimensional. La nueva criatura cinematográfica de Santiago Segura llega con unas gafas bajo el brazo. "A mí me gusta mucho el contraste de una cosa tan cutre como es el Torrentismo con una tecnología totalmente avanzada", asegura el actor y director.



Tan avanzada, de hecho, que ha sido el mismísimo James Cameron su mentor en sistemas de rodaje y posproducción. "Me dijo que había 3 sistemas de grabación en 3D y que el suyo era el mejor.. ¡Le dije, gracias James!... Ya te escribiremos, para que nos des precios...", agrega Segura.



En esta cuarta entrega de Torrente, no faltan las caras conocidas. Francisco Rivera, Belén Esteban o Ana Obregónacompañan al policía más zafio y cutre de nuestro país. Un personaje que se ha ganado, a golpe de datos, un lugar en el Olimpo del cine español.



Más de 50 millones de recaudación y casi 12 millones de espectadores avalan este fenómeno. Ahora, engalanado por las nuevas tecnologías, apunta a ser el éxito del próximo verano. Eso sí, con la misma esencia de siempre. Torrente de los pies a la cabeza.