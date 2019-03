'The Wanted' arrasa en las listas de éxitos de Reino Unido e Irlanda

Si todavía no conoces a la banda británica 'The Wanted'su visita a nuestro país va a hacer que recuerdes su nombre. El grupo musical de orígen 'anglo-irlandés' formado por Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Tom Parker y Nathan Sykes presenta disco y lo hará en España.



Según las últimas informaciones de la discográfica estos jóvenes talentos estarán el próximo 22 de septiembre en Barcelona y el día 23 en Madrid. El grupo rodó en nuestro país el videoclip de su single 'Glad you came', concretamente en Ibiza, y quedó encantado con el trato que recibió en España y el apoyo que recibieron por parte de los fans españoles.

Después de arrasar en las listas de éxitos con 'Glad you came', que se mantuvo dos semanas en cabeza de las listas británicas y cinco en Irlanda, 'The Wanted' quiere hacer disfrutar a sus fans españoles. Juzga por tí mismo y escucha el nuevo sencillo de la banda.