El primer disco de Brandon Flowers verá la luz el 7 de septiembre

Brandon Flowers, vocalista del grupo The Killers, comienza su carrera en solitario. Aunque todavía los fans aún tendrán que esperar, ya que no será hasta dentro de un mes cuando disfrutaremos de su debut en solitario. El cantante publicará en España, al margen de la banda, su primer disco el próximo 7 septiembre.

El album, titulado 'Flamingo', será producido por Stuart Price, Daniel Lanois, y Brendan O'Brien. El sencillo de adelanto, 'Crossfire', ya puede escucharse en la web del artista.

El video de este single está protagonizado por el propio Brandon y la actriz Charlize Theron. El álbum está compuesto por un total de diez cortes no demasiado alejados del sonido de su famosa banda.

Las canciones que completan el album son 'Welcome To Fabolous Las Vegas', 'Only the Young', 'Hard Enough' (con la colaboración de la vocalista de Rilo Keily, Jenny Lewis), 'Jilted Lovers', 'Playing With Fire', 'Was It Something I Said', 'Magdalena', y 'On The Floor' y 'Swallow It'.

Para presentar su nuevo proyecto, el vocalista sólo tiene por ahora confirmadas cinco actuaciones, todas en Estados Unidos: Las Vegas (15 de agosto), Los Angeles (día 17), San Francisco (19 de agosto), Chicago (día 23) y Nueva York (el 26 de agosto).