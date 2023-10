Shakira cambia la letra de la canción 'La Bicicleta' para no nombrar a Piqué

La separación entre Shakira y Gerard Piqué nos sorprendió a todos en 2022. Desde que anunciaron su ruptura, la cantante no ha dejado títere con cabeza. En enero de 2023, la colombiana lanzó junto a Bizarrap una sesión en la que criticó duramente a su expareja.

Este fin de semana, Shakira decidió dar una sorpresa a su amigo Carlos Vives, que estaba dando un concierto en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

La colombiana le acompañó cuando estaba cantando la canción de 'La bicicleta', la colaboración que lanzaron en 2017 y que se convirtió en un éxito mundial. Sin embargo, la cantante decidió cambiar parte de la letra de la canción.

Donde antes escuchábamos "Que si a Pique algún día le muestras el Tayrona / Después no querrá irse pa' Barcelona". Ahora escuchamos: "Lleva, llévame en tu bicicleta / Pa' que juguemos bola 'e trapo allá en Chancleta / Que si a este tipo tu le muestras el Tayrona / Después no querrá irse pa' Barcelona". Un cambio para evitar nombrar a su expareja en la canción.

Carlos Vives, que se llevó una grata sorpresa con la visita de Shakira, ha compartido un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter: "Me puedo retirar ya, chao, me voy feliz, nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero ¡Qué sorpresa!".

Esta no es la única 'pulla' que la cantante ha lanzado a Piqué últimamente, en su última canción 'El Jefe', Shakira nombra a Lili Melgar, la niñera de sus hijos, quién se rumorea que fue quién avisó a la cantante que el futbolista le estaba siendo infiel con Clara Chía. "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", canta en 'El Jefe', apuntando directamente a su ex.

La Fiscalía se querella contra Shakira en su segunda causa

La Fiscalía de Delitos Económicos se ha querellado contra Shakira en la segunda causa contra la artista por presunto fraude a Hacienda. Este fraude se habría llevado a cabo a través de un entramado de empresas en paraísos fiscales y supondría una deuda de 6.686.502 euros, con la declaración de 2018 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).

La querella se ha presentado en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde la Fiscalía afirma que residía la cantante y donde en julio el Juzgado de Instrucción número dos abrió esta segunda causa contra Shakira.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han explicado que esta nueva causa contra la artista colombiana está abierta por dos delitos contra la Hacienda pública.