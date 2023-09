Shakira lanza un dardo a la familia de Piqué en su nueva canción, 'El Jefe': "Ahí sigue (...) no pisa sepultura"

Shakira saca nueva canción, 'El Jefe', y sigue tirando 'dardos' contra su expareja, Gerard Piqué. Aunque en esta ocasión no 'atacaba' directamente al futbolista, sí ha arremetido contra la familia, concretamente contra su exsuegro, Joan Piqué.

"Dicen por ahí que no hay mal que cien años dure, peroahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura", es un verso de la canción, un 'dardo' que no pasa desapercibido entre los seguidores de la artista.

'El Jefe', el nuevo tema que ha visto la luz hace unas horas, acumula ya más de 3,5 millones de visualizaciones en YouTube. La canción tiene una base de folclore tradicional mexicano que canta junto al grupo azteca 'Fuerza Regida'. En el video aparece en la primera imagen vestida de vaquera montando a caballo con un 'look' todo al rojo: pantalones pitillo rojos, camiseta roja, sombrero rojo y botas cowboy rojos.

El padre de Piqué no sería el único a quién va dirigida la letra de la canción. Y es que parece que Shakira se ha propuesto contar cómo fue su ruptura cantando. Los últimos temas publicados, 'Session 53' con Bizarrap, 'Monotonía' con Ozuna, 'Copa vacía' con Manuel Turizo o 'TQG' con Karol G, van dedicados a su expareja. También este, que incluye a Lili Melgar, la niñera de sus hijos, quién se rumorea que fue quién avisó a la cantante que el futbolista le estaba siendo infiel con Clara Chía. "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", canta en 'El Jefe', apuntando directamente a su ex.

Shakira, entre los nominados a Latin Grammy

Shakira y Karol G se encuentran entre las favoritas de la 24º entrega anual de los Latin Grammy, que se celebrarán en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla el 16 de noviembre. También se encuentra varios artistas españoles nominados como Rosalía, Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Quevedo, Manuel Carrasco, Arde Bogotá, Vanessa Martín y Alejandro Sanz.

En Canción del año, Shakira cuenta con hasta tres nominaciones por 'Acróstico'; 'TQG', con Karol G, y, nuevamente, con la 'Session 53'.