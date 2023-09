La Fiscalía se querella contra Shakira en su segunda causa por el presunto fraude de 6,6 millones de euros

La Fiscalía de Delitos Económicos se ha querellado contra Shakira en la segunda causa contra la artista por presunto fraude a Hacienda. Este fraude se habría llevado a cabo a través de un entramado de empresas en paraísos fiscales y supondría una deuda de 6.686.502 euros, con la declaración de 2018 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).

La querella, a la que ha podido tener acceso Europa Press este martes, se ha presentado en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde la Fiscalía afirma que residía la cantante y donde en julio el Juzgado de Instrucción número dos abrió esta segunda causa contra Shakira.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han explicado que esta nueva causa contra la artista colombiana está abierta por dos delitos contra la Hacienda pública.

"Declaraciones inveraces para no tributar"

La fiscal remarca que, al ser residente en España, Shakira estaba obligada a presentar las correspondientes declaraciones de IRPF e IP y tributar por toda su renta mundial independientemente de dónde se hubiese producido y cuál fuera la residencia del pagador.

Pero, según ella, la cantante "se sirvió de un entramado societario, derivando las rentas a sociedades domiciliadas en países de baja tributación y alta opacidad" para evitar pagar el total que le correspondía por los impuestos. Las sociedades que presuntamente utilizó para evitar pagar impuestos se constituyeron en Luxemburgo, Holanda, Malta, Islas Vírgenes, Panamá, Bahamas, Estados Unidos, Liechenstein.

La Fiscalía asegura que Shakira, "movida por el deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas y de dejar de ingresar en las Arcas del Estado lo que le correspondía, de manera consciente y voluntaria presentó declaraciones inveraces de IRPF e IP".

6.061.316 euros en IRPF y 773.600 en IP

La fiscal afirma que Shakira no declaró ganancias de 12,5 millones de dólares correspondientes a su gira 'El Dorado World Tour', no declaró rendimientos de sociedades, dedujo gatos por duplicado y dedujo gastos personales no justificados.

En concreto, la fiscal cree que Shakira defraudó 5.361.146 euros en IRPF en 2018, por el que reclama una deuda de 6.061.316 euros teniendo en cuenta lo que ha ingresado voluntariamente y los intereses de demora; y que presuntamente defraudó 773.600 euros con el IP, por el que reclama una deuda de 625.190 euros.

Como ahora Shakira vive en Miami, el fiscal ha pedido que el interrogatorio a la cantante durante la instrucción de esta causa pueda hacerse por videoconferencia.

Hacienda reclama los impuestos de 3 años

En paralelo, Shakira se mantiene a la espera de juicio -que está previsto para a partir del 20 de noviembre- por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014 con los mismos impuestos.

Shakira se declaró residente en España en el año 2015, sin embargo, Hacienda le reclama lo correspondiente a los 3 años previos. Fiscalía defiende que que entre 2012 y 2014 Shakira estuvo más de la mitad de cada año más un día (184 días) en España, que es el mínimo para ser considerado residente fiscal. Esta cifra hasta ahora ha sido rechazada por la artista.

El pasado 2017 se descubrió que Shakira aparecía en unos documentos que revelaban la existencia de una sociedad en Malta, y donde su nombre figuraba como la única persona que tenía las acciones de dicha sociedad. Ello condujo al Ministerio de Hacienda a investigar a la cantante colombiana, descubriendo que, presuntamente, habría evadido una cantidad millonaria de dinero durante aproximadamente tres años.