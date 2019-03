Sant Carles de la Rápita inicia los 'correbous', una tradición envuelta por la polémica

Arrancan las fiestas tradicionales de la localidad catalana de Sant Carles de la Rápita donde los 'correbous' son la principal atracción, ya está todo listo para celebrar 14 encierros a lo largo de 9 dias. Esta tradición ha despertado mucha polémica porque las asociaciones en defensa de los animales no entienden cómo, después de prohibir los toros, el Parlamento catalán accede a que se celebren los 'correbous'. Los vecinos de la localidad dicen que los toros no sufren y que es una tradición de toda la vida.



En San Carles de la Rápita todo está a apunto, los vecinos no están dispuestos a renunciar a una tradición centenaria. El toro no padece, se le cuida, según los vecinos, quienes aseguran que nunca se va a poder eliminar esta tradición porque es algo que lleva toda la vida en vigor. Por su parte, los detractres de esta fiesta dicen que aunque no se mata al animal, es una tortura.