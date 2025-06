Santiago Segura llena de ilusión a los afectados por la DANA con el preestreno solidario de 'Padre no hay más que uno 5'

"Santiago Segura, eres el number one" anunciaba una cartulina sostenida por una niña. Es una de las decenas de escolares de algunas localidades afectadas por la DANA que han recibido esta mañana al cineasta entre aplausos y gritos. La ilusión era palpable, todos se acercaban a Segura confesándole su admiración y pidiéndole un "selfie" para inmortalizar su visita.

Con la alegría que le caracteriza, Santiago Segura, ha posado con ellos durante la jornada, acompañado de la pequeña Blanca Ramírez, la actriz que da vida a la más joven de la saga. Ambos han llenado las salas de los cines del centro comercial MN4 de risas y diversión.

Un escenario lleno de simbolismo, ya que es el único centro comercial que continúa cerrado tras el paso de la DANA. Pero no por mucho tiempo, hoy Segura ha desvelado cuándo será la reapertura: "Tuvo que cerrar y por fin va a abrir, el 17 de julio, casualmente el día de mi cumpleaños, ¡a celebrarlo!". Este anuncio ha levantado una ovación entre los asistentes, mientras que Segura confesaba que le encanta Valencia.

Para Mª Luisa Gutiérrez, productora de la cinta: "El cine tiene que apoyar el cine, siempre lo hemos hecho. Este es el único cine que sigue cerrado y queríamos poner nuestro granito de arena. Acercarnos a esos niños que lo están pasando mal y hacerles un poco sonreír. Esta película tiene valores positivos, como por ejemplo que la familia siempre va a estar ahí, desde el respeto, la diversidad, hablamos un poco de todo".

A esta cita tan especial, también ha acudido Guiomar Todó, directora general adjunta de la ONG Educo, quien ha explicado que trabajan con los niños y niñas afectados por la tragedia y que la jornada de hoy "es una demostración del poder de la cultura para ayudar a la recuperación de estos niños que tanto han sufrido. La recuperación psicoemocional también pasa por espacios de ocio. Hoy vemos la ilusión en sus ojos".

Se estrenará el próximo 26 de junio

Tan sólo queda una semana para disfrutar de la comedia familiar más esperada. Santiago Segura, ha adelantado que está llena de diversión, buen humor y que sin duda invita a pasar un buen rato: "¿Qué más se puede esperar Blanca?" ha preguntado a la actriz "Alegría" ha respodido. La pequeña, procedente de Oliva (Valencia), ha confesado que para ella ha sido "muy guay" interpretar su papel.

'Padre no hay más que uno 5', es la última película de la exitosa Saga familiar dirigida y protagonizada por Santiago Segura. Una película que gira en torno al nido repleto: "El nido repleto es lo contrario del nido vacío que es cuando los padres están tristes porque los niños se van de casa. En el caso del nido repleto, no sólo no se van de casa, sino que viene más gente" explica Segura.

Su cuarta entrega se convirtió en la película española más taquillera del pasado año con más de dos millones de espectadores. De nuevo, en el reparto encontramos a su mujer en la gran pantalla Toni Acosta, su numerosa prole formada por Martina D’Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos G. Morollón, Sirena Segura y Blanca Ramírez; los cuñados interpretados por Leo Harlem y Sílvia Abril, los abuelos Loles León y Carlos Iglesias, y El Cejas como Ocho, el novio de la hija mayor, que en esta entrega vendrá acompañado por su “madre”, Neus Asensi.

Coescrita por Marta González de Vega (quien repite en el papel de Leticia) y Santiago Segura, guionistas también de los éxitos de taquilla '¡A todo tren!' y 'Vacaciones de verano', 'Padre no hay más que uno 5' es una producción de Bowfinger International Pictures, en coproducción con La siguiente de Santiago AIE, Esto También Pasará e Irusoin, en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia, con la participación de Atresmedia, Netflix y Crea SGR en asociación con Mogambo y con la distribución en salas a cargo de Sony Pictures Entertainment Iberia S.L.U.

