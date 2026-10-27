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Sandra Golpe, premiada con la Antena de Oro 2026 por su labor al frente de Antena 3 Noticias 1

Sandra Golpe, José Yélamo y Jaime Cantizano, entre los premiados con las Antenas de Oro 2026, que se entregarán el próximo 14 de noviembre en Aranjuez.

Sandra Golpe

Sandra Golpe Antena 3 Noticias

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Los Premios Antenas de Oro 2026 ya tienen a sus ganadores. Entre los nombres destacados de esta edición se encuentran Sandra Golpe, directora y presentadora de Antena 3 Noticias 1; José Yélamo, presentador de laSexta Xplica; y Jaime Cantizano, al frente del programa Por fin, de Onda Cero.

Sandra Golpe ha sido distinguida con una Antena de Oro 2026 por su trabajo al frente de Antena 3 Noticias 1. La periodista se encuentra entre los profesionales reconocidos este año por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, que ha dado a conocer este martes, 27 de octubre, los nombres de los premiados.

El jurado ha destacado su trayectoria como directora y presentadora del informativo de Antena 3, al que ha reconocido "Por la Dirección y Presentación de Antena 3 Noticias 1, líder de los informativos". José Yélamo ha recibido el galardón por su trabajo en laSexta Xplica, espacio en el que se debaten los principales asuntos de actualidad. Por su parte, Jaime Cantizano ha sido distinguido por su trayectoria en Por fin, un programa que combina entretenimiento y actualidad.

Entre los reconocidos figuran además Jordi Hurtado, por su trayectoria en Saber y Ganar; Iker Jiménez y Carmen Porter, por Horizonte; y Carlos Sobera, por su versatilidad como presentador. El canal Trece también recibirá una distinción por las 40 horas de cobertura dedicadas a la visita del papa León XIV a España.

La entrega de los Antenas de Oro será el 14 de noviembre

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el Casino de Aranjuez. La periodista de RTVE Ana Belén Roy será la encargada de presentar la gala.

En la categoría de Radio, los galardonados son Juanma Rodríguez, Jaime Cantizano, Pilar Cisneros, Carles Francino e Isabel Gemio. Por su parte, el documental 80º norte: Donde el tiempo se congela recibirá una Antena Audiovisual.

Además, el jurado ha concedido una Antena Extraordinaria al Archivo de RTVE por su labor de conservación y documentación de la historia audiovisual española. También han sido reconocidos la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y el pueblo de Ceuta.

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