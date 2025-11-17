Sale a la luz y a subasta una carta de Taylor Swift a Liam Payne antes de su muerte: "Estoy muy emocionada por ti"

El 16 de octubre de 2024, el famoso cantante Liam Payne era hallado muerto en Buenos Aires, Argentina. Una tragedia que ha ocupado el comentario social durante meses, debido a las extrañas circunstancias en las que el exmiembro de One Direction murió y todo lo que aconteció hasta ese momento. Situación opacada por la cantidad de rumores que salieron al respecto y los mensajes de apoyo a la familia por parte de los fans.

Al cabo de un tiempo, la autopsia de Pyane confirmó la causa de la muerte y muchas de las dudas que apuntaban a que el cantante se centraba bajos los efectos de alguna sustancia psicotrópica. Murió por un "politraumatismo" y "una hemorragia interna y externa", producto de la caída que sufrió desde el balcón de la habitación del tercer piso del hotel, descartando lesiones autolesivas o la intervención física de terceras personas y sin protegerse en la caída, por lo que infirió que "pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia".

Un año después, el pasado 16 de octubre, muchos fans le rindieron un bonito homenaje por el primer aniversario de su muerte en el hotel de Buenos Aires (Argentina) desde el que se precipitó. Además, una gran cantidad de artistas también le tienen en su memoria, como sucede con Taylor Swift, una de sus grandes amigas en la industria.

Una carta de apoyo

De dicha amistad se revela ahora una carta que la reina del pop le envió en 2017. Un mensaje que Taylor escribió momentos antes del concierto 'Jingle Bell Ball' en Londres, donde ambos artistas iban a actuar y que ocho años después va a ser subastada. "Liam, ¡Cuánto tiempo sin verte! Estoy muy emocionada por ti, lo estás rompiendo. Estoy obsesionada con 'Bedroom Floor'. Es tan cool verte desde lejos, siempre te estoy apoyando. ¡Buena suerte esta noche!", comentaba la cantante en la carta mandando todo su apoyo a Payne.

Omega Auctions, la entidad que encargada de esta iniciativa, ha incluido este manuscrito de la cantante en su próxima subasta de memoria musical.

Se estima que el valor del comunicado se encuentre entre 5.000 y 10.000 libras, aproximadamente unos 5.700-11.400 euros. La casa de subastas explica que Liam le entregó la carta poco después de recibirla a una persona de su confianza y que ahora ellos la han comprado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.