Aparecen imágenes inéditas de García Lorca en una lata con más de 1500 filmaciones nunca vistas

El hallazgo ha sido posible gracias al cineasta Manuel Menchón, que el año que viene estrenará 'la voz quebrada'. Las cintas estaban en la casa familiar de la familia Menéndez-Pidal dentro de una lata que llevaba las iniciales “F.G.L.”

Federico Garc&iacute;a Lorca

Federico García LorcaTwitter | @labellavarsovia

Araceli Infante
Publicado:

El archivo privado en el que se han hallado estas piezas de coleccionista consta de 1500 cintas rodadas entre 1915 y 1970, y tiene mucha importancia ya que al contrario de lo que puede parecer, hasta ahora solamente existían dos grabaciones conocidas del escritor de Fuente Vaqueros. Las imágenes ahora descubiertas serán incluidas en el documental 'La voz quebrada', que se estrenará en 2026 y en ellas se ve al poeta junto a La Barraca. Los fotogramas han sido restaurados en alta resolución

Manuel Menchón conserva la trama de la cinta en el más absoluto secreto, pero su trabajo ha levantado mucha expectación ya que la producción corre a cargo de la misma empresa que está detrás de títulos tan conocidos como 'Mientras dure la guerra', 'Truman' o 'Relatos Salvajes', entre otras.

Muy pocas imágenes de Federico

El director malagueño reconoce que recopilar tal cantidad de imágenes de Lorca le ha llevado muchos años porque ha tenido que buscar fuera de nuestras fronteras. La mayoría del material de la época que se conserva es el que se conservó en la parte franquista. El resto se quemó o perdió. El año que viene en 'La voz quebrada' se exhibirá material de filmotecas de todo el mundo y varios archivos privados.

Los amantes de Federico están de suerte. La leyenda del escritor y poeta se sigue acrecentando con el paso de los años.

