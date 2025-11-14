Quién es Johnson Wen, el 'troll más odiado del mundo' que asaltó a Ariana Grande en el estreno de 'The Wicked: For Good'

El australiano de 26 años Johnson Wen, que cuenta con 11.000 seguidores en la red social de Instagram, comparte fotografías con famosos que, en un principio, podrían tratarse de una simple anécdota común de un fan que se reúne con sus ídolos.

Sin embargo, Johnson Wen, @pyjamamann en sus redes, lleva años interviniendo en lugares en los que no se le está permitido para conseguir una foto de su transgresión a las celebridades, que posteriormente exhibe como si se tratara una especie de logro.

Empezó, como muestra en su cuenta, entrando sin permiso en campos de fútbol, posteriormente llegó a asaltar escenarios en los que actuaban Katy Perry o The Weeknd. Parece ser experto en burlar las medidas de seguridad y así lo volvió a demostrar este jueves, en el estreno de 'Wicked: For Good' en Singapur. Agarró por sorpresa a la actriz y cantante Ariana Grande, motivo por el cual fue detenido, liberado y ahora, acusado de desorden público.

En el vídeo que se ha viralizado, 'el troll más odiado del mundo', como él mismo se llama a sí mismo en Instagram, se aprecia cómo se infiltra entre la multitud para llegar a Ariana Grande y agarrarla por detrás de manera repentina. Esta acción de Wen, provocó también la sorpresa de las dos mujeres que la acompañan, las actrices de la película Michelle Yeoh y Cynthia Erivo. Esta última, además, es una de las primeras en acercarse a él y lograr que suelte a su coprotagonista, con la seguridad del evento interviniendo.

Palabras de Wen en sus redes sociales

En Instagram, lejos de mostrarse arrepentido, publicó un vídeo del momento en el que declara por escrito: "Querida Ariana Grande, gracias por dejarme aparecer en la alfombra amarilla a tu lado". Medios australianos recuerdan que Wen ya acumula más de 20.000 dólares en multas, está vetado en estadios como el Accor Stadium y vive actualmente en un hostal. Él mismo pide donaciones "para pagar sus cuentas".

Aunque meses atrás aseguró que su irrupción en el show de Katy Perry sería su "último acto de rebeldía", el usuario ha actuado de nuevo. Incluso presumió en las redes de haber de que le detuvieran y de encontrarse ya "libre".

A pesar de lo sucedido, el elenco decidió continuar la presentación con normalidad ante cientos de seguidores que habían pagado más de 90 dólares por asistir.