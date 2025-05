Liam Payne no hizo testamento: ¿Quiénes son los herederos del excomponente de One Direction?

El ex de One Direction, Liam Payne, murió sin haber hecho el testamento. Es por lo que surge la duda de qué ocurre ahora con su herencia. Según la revista Rolling Stone, Cheryl Tweedy, su ex pareja y madre de su hijo Bear, ha sido nombrada una de las administradoras de su patrimonio.

Según registros del Reino Unido obtenidos por la revista citada revista, el valor bruto del patrimonio de Liam Payne asciende a 28.594.888 libras esterlinas, unos 38 millones de dólares, mientras que el valor neto, una vez cubiertas las deudas y los gastos, asciende a 24.279.728 libras esterlinas, unos 32 millones de dólares. Además de ella, el abogado Richard Mark Bray también ha sido nombrado uno de los administradores del patrimonio del excomponente de One Direction.

Al haber fallecido sin testamento, Tweedy y Bray serán responsables de su dinero, propiedades y posesiones, gran parte de las cuales podrían depositarse en un fideicomiso para Bear. Según el citado medio, The Guardian señala que las leyes de Inglaterra y Gales marcan que en caso de no existir testamento, el cónyuge y luego sus hijos tienen derecho preferente a la herencia.

La muerte de Liam Payne

El pasado mes de marzo, los fans del cantante británico Liam Payne inauguraron un banco en su honor en el Cementerio Británico de Buenos Aires, donde el excantante de One Direction murió tras caer desde el tercer piso del hotel en el que se alojaba. Los bancos de los parques y espacios públicos británicos suelen estar dedicados a seres queridos perdidos, a veces con inscripciones personales, conmovedoras o incluso divertidas.

"Tú y yo tenemos mucha historia, así que no la dejemos ir, podemos hacer más, podemos vivir para siempre, Liam", se podía leer en la inscripción en inglés, una referencia que citaba la letra de la canción 'History' de One Direction. "Significa mucho para la afición tener un lugar y una banca en nombre de Liam aquí", explicó la seguidora del cantante Luana Bustamante, de 26 años, en la ceremonia, durante la que además los asistentes colocaron una foto de Payne y flores en la banca.

"Aquí es donde Liam pasó sus últimos días en Argentina, en la capilla que le sirvió de refugio antes de ser repatriado a su país natal", dijo Bustamante.

El artista de 31 años fue encontrado muerto el 16 de octubre. Según la investigación, Payne murió por traumatismo múltiple y hemorragia interna debido a la caída.

