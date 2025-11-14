Noche de gloria para Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, triunfadores en los Latin Grammy 2025

Benito Antonio Martínez Ocasio, el famoso cantautor puertorriqueño conocido como Bad Bunny, ha vivido una de las noches más exitosas de su carrera musical en la gala de la 26º Edición de los Latin Grammy. No solo fue el artista más nominado de la noche, sino que se llevó un total de cinco galardones a Mejor álbum del año; Mejor canción urbana; Mejor álbum de música urbana; Mejor interpretación de reguetón; y Mejor interpretación urbana. Todo en un evento, celebrado en Las Vegas, en el que ha empatado con el famoso dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso.

Bad Bunny

Durante la noche, el autor de 'Debí Tirar Más Fotos' aclaraba que no es muy bueno con los discursos y que nunca se los suele preparara, tras subir al escenario hasta en cinco ocasiones para recoger los premios por su álbum y canción galardonada. Agradecía a su familia y a todas las personas que han contribuido en el álbum: "Son muchos y los llevo todo en mi corazón y estoy agradecido porque creo que este álbum no hubiera sido lo mismo sin la aportación de cada una de esas personas que entregaron un pedazo de sentimiento y de alma en este trabajo".

También explicaba el amor que siente por la música, que es su modo de vida: "amo la música, amo lo que hago, amo juntarme con personas apasionadas y hacer lo que más disfruto". Continuaba su intervención, dedicando uno de los premios "a todos los niños y los jóvenes de Latinoamérica y especialmente a los de Puerto Rico, nunca paren de soñar ni de ser ustedes".

Ca7riel y Paco Amoroso

Por su parte, el dúo argentino también ha sido premiado con cinco estatuillas por tres de sus mejores canciones. Han sido galardonados así, a Mejor vídeo musical corto y Mejor canción alternativa por 'Tetas'; Mejor vídeo musical largo y Mejor álbum alternativo por 'Papota' y Mejor canción pop con 'El día del amigo'.

Un éxito total para Catriel Guerra y Ulises Guerriero, conocidos como el grupo de amigos Ca7riel y Paco Amoroso, empezaron sus andanadas en el mundo de la música por separado y no fue hasta el año 2018 cuando ambos decidieron unirse y crear tomazos como 'Jala Jala', 'A Mí No' y 'Ouke'. Su estilo visual único los llevó a convertirse en uno de los duetos más influyentes del trap argentino, lo que más tarde les ha permitido llegar a los Latin Grammy y quedar empatados con el gran Bad Bunny.

Represenatción española en la gala

La música española ha sido otra de las protagonistas de la noche, ha sido reconocida con artistas como Alejandro Sanz, que ha logrado derrotar al triunfador de la noche en una categoría, al recoger el premio por Mejor grabación del año con 'Palmeras en el jardín' y a Mejor álbum pop contemporáneo. Asimismo; Las Migas se han llevado el mismo premio en la categoría de música flamenca; y la cantante de 'Superestrella', Aitana, ha sido galardonada con su primera Latin Grammy, por el diseño de su último disco, Cuarto Azul.

La sorpresa de la noche, llegaba para el mítico Raphael, que ha sido homenajeado por la Academia como 'Persona del año 2025' y posteriormente, ha actuado en la gala cantando sus grande éxitos.

