James Pickens Jr., conocido por 'Anatomía de Grey', revela que padece cáncer de próstata

El actor estadounidense James Pickens Jr., conocido por la veterana serie 'Anatomía de Grey', se ha sincerado en una entrevista con Black Health Matters sobre su diagnóstico de cáncer de próstata. Con la revelación de su situación, Pickens Jr., ha querido transmitir un mensaje sobre la importancia de la detección y prevención ante este tipo de patologías.

Tal y como ha declarado el actor de 73 años a dicho tener cáncer de próstata "no es la clase de noticia que nadie quiere oír", pero "ese tipo de cáncer es hereditario en su familia".

Curiosamente, este anuncio cobra aún más importancia y es mucho más conmovedor porque su personaje en la ficción también se enfrenta a una situación similar, recientemente revelada al final de la primera parte de la temporada 22.

El intérprete ha asegurado que tiene "un primo hermano de 90 años que lo tuvo" y que "un par de sus hermanos la tuvieron". Asimismo, ha detallado, que pese a padecerlo varios miembros de su familia, "nadie ha fallecido a causa de ello".

El actor estadounidense, dados sus antecedentes familiares, comenzó a hacerse distintas pruebas y revisiones para tratar de detectar esta patología. Según Pickens, empezó a hacerse "el chequeo médico anual hace 34 años". Continuó con esos chequeos y "a los 41" se hizo "la prueba del PSA". Al hacerse esas pruebas, su urólogo le aseguró que "gracias a su diligencia en ese aspecto de su salud, tuvo una gran ventaja" y el doctor afirmó que "pudieron detectarlo tan pronto porque se estaba haciendo pruebas".

Eliminar el estigma del cáncer de próstata

De la misma manera, el actor estadounidense ha explicado que su cáncer fue detectado gracias a un chequeo médico, tras el que le realizaron una biopsia y procedieron a extirparle el tumor. En su caso, ese tumor no se extendió y estaba localizado en un cuadrante de la próstata.

Con estas declaraciones sobre su diagnóstico y compartiendo su historia, el actor tiene como objetivo la eliminación de los estigmas sobre el cáncer de próstata. Tal y como ha expresado el intérprete, "hay un problema con nuestra situación actual y con cómo vemos a la comunidad médica, sobre todo los hombre afroamericanos". Ha asegurado que "conocen la historia de eso y el temor a someternos a pruebas".

Como parte de este proyecto de concienciación, James Pickens Jr. participa en el movimiento Movember, que busca dar apoyo a la salud masculina, especialmente en todo lo relativo con el cáncer de próstata.

Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey', padece ELA

Hace tan solo unos meses, el actor estadounidense Eric Dane y compañero de James Pickens Jr., anunció que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que había perdido el control de su brazo derecho.

Tal y como reveló en una entrevista en el programa 'Good Morning America', su brazo derecho "ha dejado de funcionar". Por esta enfermedad, Dane ha reconocido estar preocupado, ya que desconoce si afectará a sus otras extremidades.

