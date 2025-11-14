Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Museo Nacional del Prado lanza 'El Prado Cotidiano': busca las obras del museo en la vida de sus visitantes

Con motivo de su aniversario, el Museo invita enviar fotos de reproducciones de sus obras presentes en la vida cotidiana, para visibilizar la presencia del arte en diferentes lugares.

Calcetines

El Museo invita enviar fotos de reproducciones de sus obras presentes en la vida cotidiana

Lorena Gómez
Publicado:

La presencia del Museo del Prado se extiende mucho más allá de sus salas. Sus obras, reproducidas en láminas, cuadros decorativos o pequeños recuerdos, forman parte del entorno diario de miles de personas sin que muchas veces nos demos cuenta.

El Prado Cotidiano

Con motivo del aniversario de la institución, que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre, el Museo ha lanzado "El Prado Cotidiano", un proyecto que anima a los ciudadanos a compartir imágenes de estas reproducciones que aparecen en sus espacios personales: hogares, oficinas, comercios o cualquier rincón habitual del día a día.

Arte en el día a día

La iniciativa busca ensalzar la presencia emocional y simbólica que las obras del Prado han tenido para diferentes generaciones. A lo largo del tiempo, copias de sus cuadros han viajado a casas de familiares, se han convertido en obsequios especiales o han permanecido colgadas en estancias donde han acompañado la vida de quienes las observan. Estas imágenes, acumuladas durante años, han pasado a formar parte de un imaginario colectivo que une a miles de personas en torno al arte.

Cómo participar

Para participar basta con enviar una fotografía de cualquier reproducción de una obra del Prado que forme parte del día a día. Las imágenes pueden enviarse mediante un mensaje directo a las redes sociales del Museo o por correo electrónico. El arte se encuentra en muchos lugares, desde la réplica de un cuadro o una postal, hasta unos pentiendes o unos calcetines.

Todas las fotografías recibidas se integrarán en un mapa afectivo y plural que visibilizará cómo el Museo del Prado vive en la vida cotidiana de la sociedad, convirtiéndose en un homenaje colectivo a su relación cercana con el público.

