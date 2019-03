Russian Red canta por primera vez en español en la película ‘Brave’ de Disney

Este filme, una aventura de emoción y humor, se desarrolla en las misteriosas Tierras Altas de Escocia, donde la impetuosa Mérida desafía una antigua costumbre e inadvertidamente desata el caos, forzándola a descubrir el verdadero significado de la valentía antes de que sea demasiado tarde.

Según destaca Lourdes Hernández, quien se esconde detrás de Russian Red, lo que más le gusta de la historia es "cómo aborda el conflicto entre la madre y la hija, los momentos de humor y la música, que es buenísima".

En cuanto a la música, ha manifestado, "son canciones con un mensaje de libertad apabullante". "Escuchas las melodías, y la producción, y te hacen sentir libre y quieres correr hacia la naturaleza. Reflejan el espíritu independiente de Mérida, que es un personaje valiente e intrépido", explica.

Esta grabación ha sido "especial y diferente" a las que ha realizado antes. "Para empezar, no es una canción mía y tengo que tener en cuenta otros factores en los que no reparo cuando canto mis canciones. Tengo que hacer una labor de empatía y llevarlo a mi terreno. Es un ejercicio muy interesante porque tengo que sacar registros que no tengo que sacar en mis canciones", indica la cantante.