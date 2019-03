Rosario Flores se atreve a versionar a The Beatles

Rosario Flores publica videoclip de su último trabajo. La menor de las Flores se atreve a versionar a Los Beatles con su particular estilo. En clave gipsy funky, la cantante interpreta el inolvidable 'Love Me Do'. Una nueva manera de bailar y recordar un tema que permanece en la memoria de todos los 'fans' de The Beatles.

Además ha grabado para la canción un videoclip muy fiestero en el que aparece rodeada de familiares y amigos. Loles Leon, Quique San Francisco y Fernando Tejero aparecen junto a su hermana Lolita, su sobrina Elena Furiase, Ana de Armas y Marc Clotet.

Rosario Flores presentá su nuevo trabajo 'Raskatriski', un compendio de pop, soul, rumba, gypsy funky, bossanova y baladas. Este nuevo trabajo, cuyo título alude a un término que la artista rescata de su infancia en recuerdo al ritmo familiar proveniente de una rumba catalana que se bailaba en su casa, salió a la venta en febrero de 2011.

Compuesto por once canciones con letra y música de la propia artista, fue grabado entre septiembre y noviembre de 2010 en los estudios After Hours de Los Angeles y Sonoland de Madrid, con la producción de Fernando Illán y mezclas de Rafa Sardina y Miguel Angel de la Vega.



En 'Raskatriski' participan, además, músicos como Simon Phillips y el percusionista Luis Conte. Según palabras de la cantante, 'Raskatriski' permite "descubrir a una Rosario que, tras muchos años de carrera, se atreve con todo".

Muchos estilos se dan cita en este proyecto discográfico, encontrando temas de pop, soul, rumba, gypsy funky, bossanova y balada, con el que Rosario regresa a su sonido más auténtico con esencia latina y aflamencada.