"Soy muy complaciente y sé qué les gusta a los españoles", afirma la cantante, quien es consciente de que sobre el escenario "la satisfacción de todo artista es que el público se lo pase bien". En el caso de 'Loba' es un trabajo en el que Shakira ha querido divertirse y, además, "que quien lo escuche también se divierta, olvide los problemas y la crisis".



Con este trabajo, que presentará mañana en directo en Madrid, se ha sentido "más libre". "No me he puesto censuras", dice sobre unas canciones que invitan al público a bailar y que incluyen "sonidos más duros, con los latidos muy sólidos", pero en las que también está la fusión, con elementos de la música de Colombia, India, Medio Oriente y Africa, e incluye canciones como 'Long Time', 'Good Stuff', 'Gypsy', 'Mon amour', 'Did it again', 'Spy', 'She wolf', 'Men is this town' y 'Why wait'.

Bon Jovi, rueda de prensa en Madrid

Mientras, Bon Jovi ha sido la estrella del primer día del festival. La banda de New Jersey ha aprovechado su estancia en Madrid para anunciar la publicación, en noviembre de 2010, de su segundo disco de Grandes Éxitos, que contendrá los últimos quince años de éxitos de la banda y dos nuevas canciones.

De España, la banda destaca la comida, la gente y el clima, "por lo menos ahora mismo es fantástico", señalaba Jon Bon Jovi, mientras Tico Torres, batería del grupo, recordaba su último concierto en Madrid, donde "los fans cantaban más alto que nosotros".