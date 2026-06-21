O Son do Camiño consolida su liderazgo con una edición histórica

O Son do Camiño bajó este sábado el telón de una nueva edición marcada por la gran afluencia de público, los conciertos multitudinarios y el intenso calor que acompañó a los asistentes durante buena parte del fin de semana. Más de 125.000 personas pasaron por el Monte do Gozo a lo largo de las tres jornadas, consolidando al festival como uno de los principales encuentros musicales de España y como una cita clave para la proyección cultural y turística de Galicia.

Durante tres días, Santiago recibió a miles de visitantes atraídos por un cartel que combinó grandes nombres internacionales con algunas de las propuestas más destacadas de la escena gallega y estatal. Katy Perry, Linkin Park, Lola Índigo, Afrojack, DJ Snake, Guitarricadelafuente, Sen Senra, Dorian, Carlangas u Ortiga fueron algunos de los protagonistas de una edición que volvió a llenar el recinto compostelano.

La programación arrancó el jueves con una jornada de gran impacto internacional, continuó el viernes con el protagonismo del rock y cerró el sábado con una mezcla de pop, música urbana e indie que mantuvo el ambiente festivo hasta la madrugada.

La presencia gallega volvió a tener un papel destacado. Ortiga abrió la última jornada convirtiendo el Monte do Gozo en una gran verbena contemporánea, Carlangas llevó al escenario su vínculo con Compostela y Sen Senra protagonizó uno de los conciertos más celebrados por el público.

Katy Perry y Lola Índigo ondearon la bandera gallega

Entre las imágenes que deja esta edición figuran los guiños de los artistas a Galicia. Katy Perry y Lola Índigo ondearon la bandera gallega durante sus actuaciones. La artista granadina, además, destacó su vinculación con Galicia y aseguró que volverá este verano para disfrutar de unos días de descanso. Guitarricadelafuente saludó al público en gallego y protagonizó uno de los momentos más emotivos al pedir a los asistentes que cantaran el cumpleaños feliz a su hermana.

El ambiente vivido dentro y fuera del recinto volvió a ser una de las señas de identidad del festival. En el cámping y en las zonas comunes se repitieron las escenas de convivencia y colaboración entre asistentes, que compartieron sombra, agua y espacio para hacer frente a las altas temperaturas. En algunos momentos del sábado se superaron los 30 grados en el Monte do Gozo, aunque el calor no impidió que miles de personas siguieran llenando el recinto durante toda la jornada.

El impacto del festival también se ha dejado sentir en la economía. Hoteles, alojamientos turísticos, establecimientos hosteleros, comercios y servicios de transporte registraron una actividad frenética durante toda la semana. Según datos de Trainline, los desplazamientos en tren hacia Santiago aumentaron un 31 % durante los días del festival, reflejando la capacidad de atracción de un evento que reúne cada año a público procedente de toda España.

Con un presupuesto de ocho millones de euros y el respaldo de la Xunta de Galicia dentro de la estrategia Galicia Calidade y del programa Xacobeo 2027, O Son do Camiño reafirma su papel como uno de los grandes acontecimientos culturales del noroeste peninsular.

La edición de 2026 vuelve a demostrar que el festival es mucho más que una sucesión de conciertos. Es un punto de encuentro para miles de personas, un escaparate para la música y la cultura y una herramienta de promoción para Santiago y para toda Galicia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.