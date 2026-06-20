Lang Lang inaugura el Santa Catalina Classics con una apuesta por la música clásica cercana y divulgativa

La música clásica vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda cultural de Las Palmas de Gran Canaria con una nueva edición del Santa Catalina Classics. El prestigioso pianista chino Lang Lang ha sido el encargado de abrir el festival, una cita que se ha consolidado como uno de los eventos musicales más singulares de Canarias gracias a una propuesta que combina grandes figuras internacionales con un formato cercano al público.

Considerado uno de los pianistas más influyentes del siglo XXI, Lang Lang protagoniza el concierto de gala de un festival que este año pone el foco no solo en la excelencia artística, sino también en la capacidad de los músicos para divulgar y acercar la música clásica a nuevos espectadores.

Un formato diferente, que acerca la música al público

Uno de los rasgos distintivos del Santa Catalina Classics es su apuesta por reducir la distancia entre artistas y público. Frente a los grandes auditorios y escenarios multitudinarios, el festival ofrece conciertos en espacios más íntimos que favorecen una experiencia más cercana.

Además de disfrutar de las actuaciones, los asistentes tienen la oportunidad de interactuar con los músicos y conocer de primera mano detalles sobre las obras interpretadas y sus trayectorias profesionales. Una fórmula que busca derribar barreras y demostrar que la música clásica puede ser accesible para cualquier persona, independientemente de sus conocimientos previos.

Lang Lang, un fenómeno mundial

La elección de Lang Lang para inaugurar el festival no es casual. El pianista chino ha conseguido algo que muy pocos artistas clásicos han logrado: convertirse en una figura reconocible para el gran público.

A lo largo de su carrera ha actuado en algunos de los escenarios más importantes del mundo y ha colaborado con grandes orquestas internacionales. Su estilo interpretativo, combinado con una personalidad cercana y una intensa labor divulgativa, ha contribuido a despertar el interés por la música clásica entre millones de personas.

Durante su actuación ofrecerá un recorrido por algunas de las obras más destacadas del repertorio universal, con composiciones de Mozart, Beethoven, Albéniz, Granados y Liszt.

Cuatro artistas de referencia

La programación del Santa Catalina Classics se completa con otros tres intérpretes de primer nivel internacional. El guitarrista Pablo Sáinz Villegas, considerado por muchos como uno de los grandes referentes actuales de la guitarra española, protagonizará un recital en el que combinará virtuosismo y cercanía con el público.

También participará la pianista Mariam Chitanava, una joven intérprete formada en la tradición de la escuela rusa que está despertando el interés de la crítica especializada por la intensidad emocional de sus actuaciones.

La programación se cerrará con el arpista Xavier de Maistre, uno de los músicos que más ha contribuido a ampliar las posibilidades expresivas de este instrumento y a romper los estereotipos asociados históricamente al arpa.

Más allá de los nombres propios, el Santa Catalina Classics reivindica una manera diferente de acercarse a la música clásica. El objetivo no es únicamente ofrecer conciertos de gran nivel, sino generar experiencias culturales capaces de conectar emocionalmente con el público.

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