Raphael: "Mientras esté bien, seguirá existiendo el Raphael de los escenarios"

Noticias Fin de semana, para su habitual sección de entrevistas, se subió a los escenarios para conocer más de cerca a Raphael, el único cantante español que tiene un disco de uranio, por haber vendido más de cincuenta millones de copias de un sólo álbum.



Durante la entrevista con Javier Gallego, Raphael confesó una de su costumbres más importantes antes de subir a los escenarios como es "no hablar varias horas antes de la actuación". Además, el cantante español que más tiempo lleva subido a los escenarios reconoció que cada vez que se sube a uno ve "una enorme mancha negra que quiere decir muchas cosas".

Además, sobre su elección casi siempre por el negro en los conciertos, Raphael comentó que "al principio no me vestía de negro pero en mi primera llegada a México, la compañía aérea perdió mis maletas y entonces mi mánager me compró un pantalón y una camisa negra que era lo socorrido. Aquella actuación fue tan importante que decidí quedarme con ese amuleto".

Preguntado por un día significativo aseguró que "una fecha que siempre celebro es el 1 de abril, que fue el día que me trasplantaron y por fortuna ya he cumplido nueve años desde entonces". Además, concluyó está pregunta diciendo que "Raphael estará a la orden siempre y cuando Raphael esté bien". El tono gracioso de la entrevista lo puso el cantante cuando señaló que "me sé todas mis canciones, pero reconozco que a veces se me olvidan. Entonces lo que suelo hacer es inventármelo aunque en muchas ocasiones se note".



Por otro lado, en las cuestiones que mandadas por los internautas, a través de internet, destacó una en la que le pidieron que contará cuál era su canción favorita de todas las que canta, a lo que el español respodió diciendo que "tengo muchas pero al final la gente siempre espera que responda diciendo 'yo soy aquel'". También, respondió a una internauta diciendo que escribirá un libro "el día que note que me estoy acabando".