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Las pinturas de Sijena deberán volver a Aragón en 56 semanas

La justicia obliga a Cataluña a entregar las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena a Aragón en un plazo máximo de 56 semanas.

La jueza ordena al Museo Nacional de Arte de Cataluña devolver las pinturas de Sijena

La justicia obliga a Cataluña a entregar las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena a Aragón | Europa Press

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Beatriz Sobrino
Publicado:

El juzgado número 2 de Huesca ha fijado que el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) entregue a Aragón las pinturas de Sijena. La juez ha requerido que las pinturas murales, que ahora se exhiben en la sala 16 del museo catalán, deben ser trasladas a Aragón, tal y como estableció el Tribunal Supremo el año pasado. La magistrada establece que "su traslado es viable" y establece un período máximo de poco más de un año.

Es un traslado "viable" a un espacio expositivo que cumple los requisitos

En una providencia, se explica que "no cabe desdibujar ni relativizar el objeto propio de la presente ejecución, que no es otro que la devolución de las pinturas al Monasterio de Villanueva de Sijena". Según ha explicado el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, "hay una voluntad de evitar el filibusterismo procesal, la juez deja claro que no es momento de más enredos, sino del cumplimiento de la sentencia”.

En el escrito se indica que tal y como apuntan los "informes aportados por el Gobierno de Aragón", la Sala Capitular del monasterio "reúne todos los requisitos para que, a día de hoy y a todos los efectos, pueda considerarse un espacio expositivo" para albergar las obras, algo que también ha reflejado otra sentencia.

56 semanas para que vuelvan en vez de 64

Se requiere al MNAC que a contar "desde la notificación de la resolución" se proceda a dar "exacto cumplimiento" a la sentencia, algo que reduce el plazo inicial propuesta por el MNAC de 64 semanas. Respecto al coste derivado del desmontaje y traslado de las pinturas murales “deberá ser asumido íntegramente por el MNAC.

La historia de las pinturas de Sijena

Las pinturas de Sijena son frescos románicos del siglo XIII. Fueron pintadas en la sala capitular del Monasterio de Sijena. En 1936, durante la Guerra Civil, un incendio dañó gravemente los frescos, que se arrancaron y fueron trasladados a Cataluña en 1940. Aragón siempre ha reclamado su retorno.

Tras años de tensiones entre las dos comunidades, el Tribunal Supremo dictaminó que debían volver ya que podían ser trasladadas, aunque el museo catalán siempre ha mantenido que moverlas podría causar daños "irremediables" por su fragilidad. Ahora el gobierno de Aragón celebra su regreso "con gran satisfacción y alegría" y espera cerrar el conflicto.

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