Peter Mullan se lleva la Concha de Oro por 'Neds'

La película británica dirigida por Peter Mullan se lleva así el máximo galardón, la Concha de oro del 58 Festival de cine de San Sebastián. También ha recibido el premio a mejor interpretación masculina para el debutante Connor McCarron.

El premio de interpretación femenina ha recaído en la española Nora Navas, por su papel en el drama de la posguerra española 'Panegre', dirigida por Agustí Villaronga.

El chileno Raúl Ruiz ha sido considerado el mejor director por 'Misterios de Lisboa', una reivindicación de la telenovela con una duración de cuatro horas y media, que tendrá su versión televisiva y en la que el veterano realizador mezcla amor, odio, venganza y surrealismo.

El premio especial del Jurado ha sido para 'Elisa K', de Judith Colell y Jordi Cadena, que cuenta la historia de una niña que es violada a los 11 años y que tarda 14 años en recordar los hechos.

'Home for Christmas', del noruego Bent Hamer, se ha llevado el galardón al mejor guión por su narración cruzada de pequeños cuentos con trasfondo navideño y la española 'Aita' el de mejor fotografía, por el trabajo de Jimmy Gimferrer.

Además, el jurado presidido por el cineasta serbio Paskaljevic, ha concedido una mención especial a la marroquí 'A Jamaâ' (La mezquita), de Daoud Aoulad-Syad, "por la simplicidad de una historia que esconde lo complejo".

El jurado ha estado integrado además por los realizadores Claudia Llosa, Pablo Trapero, Lucy Walker y Raya Martin, además de la directora de maquillaje Jo Allen y el actor José Coronado.

Y, fuera de la sección oficial, el premio Nuevos Directores ha sido para 'Los colores de la montaña', una coproducción de Colombia y Panamá dirigida por Carlos César Arbeláez.

Dos menciones especiales en este apartado, para el uruguayo Federico Veiroj, por 'La vida útil' y para el filme danés 'Nothing'sall bad', de Mikel Munch-Fals.

El del público a 'Barney's version', de Richard J. Lewis, protagonizada por Paul Giamatti; el FIPRESCI que conceden los críticos internacionales a la japonesa "Genpin", de Naomi Kawase, y el europeo al documental sobre la figura del arquitecto Norman Foster, 'How much does your building weigh, mr Foster?'.

Y los galardones del IX Encuentro Internacional de estudiantes de cine han sido para 'Los minutos, las horas', de Janaína Marqués, una producción de la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba; 'Ambiente Familiar', de Carlos Leiva (Chile) y "How to pickberries", de Elina Talvensaari (Finlandia).