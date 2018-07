Orlando Bloom, un papá muy seductor en España

A sus 34 años Orlando Bloom está de estreno: acaba de convertirse en padre. "Es el mejor papel que me ha tocado hacer en la vida", dice el actor que ahora debuta también como modelo publicitario. ¿Celoso tal vez de que su mujer, la modelo Miranda Kerr, sea la única guapa oficial de la familia?. Bloom se lo toma a broma, pero tampoco dice que no.



Sea como sea al actor, que saltó a la fama como 'Légolas' en la saga de 'El Señor de los Anillos', no le falta trabajo. Próximamente le veremos como actor en su nueva película y como productor en 'El Buen Doctor'. Donde no estará es en la cuarta entrega de 'Piratas del Caribe', aunque se lo ofrecieron.



Se perderá pues la oportunidad de compartir película con Penélope Cruz por primera vez. Y eso que no tiene más que elogios hacia ella y hacia Pedro Almodóvar. De hecho, asegura que de la relación entre ambos han salido las mejores interpretaciones que haya hecho jamás la actriz.



Es aficionado al cine español y fan confeso del fútbol. El equipo de sus amores es el Manchester United, que podría jugar la final de la Champions frente al Madrid o al Barsa. ¿A quién preferiría? "Uy, no, no pienso pronunciarme...es demasiado peligroso".



Curioso que diga eso quien ha sido un pirata del caribe y un elfo en la Tierra Media.