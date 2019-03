Los 60 de Dylan con 'The Whitmark Demos'

Es la voz de un jovencísimo Bob Dylan. Tenia poco mas de 20 años. No sabía que de esta maqueta saldría un himno. Una guitarra acústica, una armónica y su voz. Las grababa para que sus editores pudieran registrarlas. Nunca se habían publicado asi, hasta ahora. Son 47 canciones, 15 inéditas. Es el volumen 9 de lo que llamaron literalemnte sus "discos piratas": The Bootleg series. Se empezaron a editar hace 20 años. Sus seguidores devoraban todo lo que Dylan cantaba, y había un auténtico mercado negro con esas grabaciones piratas. ¿Por qué no hacerlo oficial?. Se empezaron a editar entonces temas y rarezas que no pensaban publicarse, pero que saciaban la sed de los fans que ademas pagaban por ello. Ayudaba tambien un rumor. Se decía que Dylan se guardaba a veces las mejores canciones. Así que estos discos se rastreaban en busca de nuevas joyas. En esta ocasión se trata de temas grabados entre el 62 y el 64. Estaba recien llegado a Nueva York. Su voz, joven y áspera empezaba a sonar en el ambiente folk. Pocos imaginaban entonces que este casi adolescente se convertiría en unos de los artistas mas influyentes de la historia.