Neil Diamond sigue soñando con un nuevo disco de versiones

Con 16 años compró su primera guitarra, empezó a componer y a cantar. Más de medio siglo después, Neil Diamond sigue teniendo en su manos una guitarra, pero esta vez salen de ella conocidos temas de rock y baladas compuestos por otros, desde Los Beatles hasta Leonard Cohen.

"Desde que vi su rostro creo en el amor" palabras compuestas por el propio Neil Diamond en los años 60 para que lo popularizara el grupo The Monkees "I'm a Believer" es uno de los 14 sueños que ha incluído el cantante norteamericano en su último disco "Dreams".

Una recopilación de versiones que surgió casi por casualidad, asegura Neil Diamond que acudió al estudio simplemente a cantar, sin saber muy bien qué, y que empezaron a salir de su voz y de sus manos esos grandes éxitos de la era rock que todos conocemos.

Elton John, The Beatles, Leonard Cohen, The Eagles, todos ellos pasan en "Dreams" por el estilo particular de Neil Diamond. A punto de cumplir 70 años, más de medio siglo dedicado a la música, 125 millones de discos vendidos en todo el mundo, una voz privilegiada que en los años 60 y 70 encandiló a muchos con temas como el inmortal Sweet Caroline.

Al mismo tiempo que él triunfaba una y otra vez en las listas de lo más escuchado, otros grupos y cantantes también lo hacían con temas a los que ahora Neil Diamond les rinde homenaje su manera.