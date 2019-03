El mundo entero recuerda a John Lennon en su 70 cumpleaños

Desde Islandia a Los Ángeles, pasando por Liverpool, numerosos actos se preparan ya para conmemorar el nacimiento de John Lennon.

Manuscritos originales de sus letras se pueden ver ya en Los Ángeles y forman parte de una exposición que rinde homenaje a John Lennon por el 70 aniversario de su nacimiento. A ella han acudido nostálgicos como ellos, los que fueron compañeros de banda del artista anteriores a los Beatles.

"Me puse a tocar el banjo justo debajo de él, y me dijo: "No, no, toca a la misma altura que todos". Ni siquiera entonces quería sobresalir", cuenta Rod Davis, músico de The Quarrymen.

Pero la historia de la música le llevó a lo más alto con ellos, incluso cuando decidió abandonar el Reino Unido e irse a Nueva York a principios de los 70 acompañado por Yoko Ono.

A ella la culparon entonces de romper la banda y ahora muchos la acusan de explotar comercialmente la imagen póstuma del cantante. Cierto o no, la viuda ha promovido el recorrido de este autobús que también exhibe otros objetos de Lennon.

El próximo 9 de octubre en Nueva York miles de admiradores podrán asistir a la proyección de un documental inédito que refleja la mirada de un artista que cinco disparos apagaron hace 30 años.