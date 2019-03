México convertido en el pequeño Hollywood

La actriz Angelina Jolie presentó 'Salt', su última película de acción. Aunque para acción la que tiene en su casa con sus 6 hijos.'Criar a mis hijos es mucho más difícil que rodar una película de acción, pero me dan muchas satisfacciones. Son lo mejor del mundo', afirmó Jolie.

Julia Roberts y Javier Bardem presentaron 'Come, Reza, Ama'. El actor español aseguró que lo tuvo claro al leer el guión de este film. Una película en la que la comida es uno de los elementos más importantes, por ello han elegido a la mejor cocinera, Julia Roberts. "A mis hijos les gusta mi guiso de espinacas. Puedo cocinar cualquier cosa, me gusta la cocina", declaró la actriz.



También destacó la presencia de Salma Hayeck y Adam Sandler en la premiere de 'Niños Grandes', el hijo pequeño de Will Smith, Jaden Smith y Jackie Chan promocionando la nueva versión de 'Karate Kid', la sensual Eva Mendes junto a Mark Walkber y Dwayne, 'La roca', y Johnson como representante de 'The Other Guys'.



A muchos de ellos los veremos en la alfombra roja de los Oscar el año que viene. Esta fiesta del cine mejicana hizo que Cancún se convirtiera en el hermano pequeño de Hollywood.