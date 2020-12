Los mejores memes de la Navidad de 2020

Ya es Navidad y en medio de la pandemia de coronavirus sigue prevaleciendo de alguna manera el humor en redes sociales a través de los memes y gifs. Estas fiestas de Navidad 2020 van a ser muy diferentes a las de otros años... ¿cómo serán las fiestas? ¿Cuántos familiares se pueden juntar? ¿Y a qué hora es el toque de queda? Los usuarios de redes echaron cuentas y, cómo no, han tirado de humor. Y es que esta Navidad no será normal... pero los memes y los gifs por la cena de Nochebuena no van a faltar. Algunos se lamentan, eso sí, por no poder celebrar una Navidad normal junto a sus seres queridos, si bien otros celebran por todo lo alto que este año no tendrán que aguantar a su suegra o a su cuñado.

2020 ha sido un año muy difícil en todos los sentidos, pero el humor durante estos meses ha sido una pequeña tabla de salvación. ¿Qué ha sido lo más comentado en redes sociales? Planes que se fueron al garete, cómo empezó y cómo está yendo el año, el #2020Challenge, el Bugs Bunny Comunista, la barbacoa de Juan Carlos I y Corinna, Fernando Simó y la cuarentena o la vuelta al cole de El Corte Inglés dieron muchísimo que hablar.