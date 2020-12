La mejor música y villancicos que no pueden faltar en Nochebuena y Navidad

"Campana sobre campana...." y seguro que sabes cómo sigue la canción. Aunque quizá eres más de los peces en el río o del chiquirritín. Si haces un poco de memoria, rápido te vendrán a la cabeza aquellos villancicos que te enseñaron en el colegio o que solías escuchar a tus abuelos en Nochebuena.

Este año, la Navidad será diferente para todos. Muchos no podrán compartir estas fiestas con sus seres queridos por culpa de las restricciones, o el coronavirus les ha arrebatado a uno de los miembros de la familia.

Tras un año de confinamiento, mascarilla y distancia social, viviremos una cena de Nochebuena con muchas medidas de seguridad y seguramente ningún beso o abrazo. Sin embargo, también podemos recurrir a la música y los villancicos para animar la celebración. Eso sí, habrá que cantar siempre con la mascarilla puesta.

Para darte ideas, recopilamos algunos de los villancicos más populares en España, para que puedas hacer tu propia selección de los que ya conoces o escuchar alguno nuevo.

1. Campana sobre campana

2. Los peces en el río

3. Oh, Blanca Navidad

4. Noche de paz

5. El tamborilero

6. Los campanilleros

7. El chiquirritín

8. Ande ande ande (La Marimorena)

9. Fum Fum Fum

10. Arre borriquito

Y para los menos tradicionales, también esta música de Navidad puede hacerles compañía mientras preparan la cena de Nochebuena o decoran la casa.

1. Last Christmas

2. All I Want For Christmas Is You

3. Santa Tell Me

4. Oh Holy Night

5. Jingle Bells

6. Santa Claus is coming to town

7. This Christmas