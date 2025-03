El cine español respalda a Karla Sofía Gascón en los premios de la Unión de Actores: "Querían verme arder en un árbol como en la Inquisición"

Karla Sofía Gascón vivió una noche emotiva y reivindicativa en la gala de los premios de la Unión de Actores y Actrices, celebrada en el Teatro Circo Price de Madrid. La actriz, visiblemente emocionada, recibió el galardón a Mejor Actriz en Producción Internacional por su papel en la película 'Emilia Pérez' y aprovechó su discurso para reflexionar sobre el odio que aún persiste en la sociedad y la lucha que ha librado en los últimos años.

Durante su intervención, Gascón recordó su trayectoria y cómo ha enfrentado las críticas y los ataques en redes sociales. "Hace cinco años actuaba en México para una sola persona y ya en aquel entonces recibía insultos en redes. Hace apenas una semana estuve en los Oscar y algunos hubieran preferido verme quemándome en un árbol como en la Inquisición", denunció la intérprete.

Se emocionó en el discurso

Con la voz quebrada por la emoción, la actriz subrayó que "el arte no nace en las escuelas, sino en la imperfección del ser humano". También quiso pedir disculpas por "no haber podido ser el ejemplo de superación" que le habría gustado, aunque aseguró que no cesará en su lucha: "Voy a seguir dando lo mejor de mí porque amo mi trabajo y creo que lo más bonito que podemos hacer en este mundo es llevar la vida de unas personas a otras para que todos evolucionemos".

El momento más simbólico de la noche llegó cuando Gascón pidió a la sociedad combatir el "lado oscuro" que reside en cada persona, haciendo un guiño a su amor por 'Star Wars': "Siempre he luchado contra el lado oscuro, también el de mí misma, y lo he logrado vencer", afirmó, instando a que haya "más amor y menos odio" en el mundo.

Unos premios para lanzar mensajes

Los premios de la Unión de Actores y Actrices cerraron la temporada de reconocimientos cinematográficos en España con una velada marcada por discursos comprometidos. Carolina Yuste y Eduard Fernández se alzaron con los premios a Mejor Actriz y Mejor Actor por 'La infiltrada' y 'Marco', respectivamente. La gala también sirvió como plataforma para mensajes políticos, como el de Yuste, quien criticó el aumento del presupuesto militar en España.

Por su parte, otros galardonados destacados de la noche fueron los de Candela Peña y Oriol Plá en televisión por 'El caso Asunta' y 'Yo, adicto'; mientras que en teatro, Aitana Sánchez-Gijón se llevó el premio a Mejor Actriz por 'La madre'. Además, Ana Belén fue reconocida con el premio a toda una vida por su extensa trayectoria en el mundo del espectáculo.

