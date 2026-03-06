La mejor fotografía de bebés de España se hizo en Lugo: "La clave es controlar la transición entre posturas"

Transmite calma, y sobre todo oficio. En un pequeño municipio de apenas 2.500 habitantes, en la provincia de Lugo, se realizó la a Mejor Fotografía de Recién Nacido de España 2026, según el Certamen de Calificaciones de la Federación Española de Fotógrafos (FEPFI).

Allí, en Guntín, trabajan desde hace más de una década Raquel Lamas y Amanda Pérez, fundadoras de Mate Estudio, dos profesionales que empezaron casi por casualidad. "Abrimos el estudio en 2014 porque las dos nos quedamos sin trabajo. La fotografía era una afición personal que compartíamos", recuerda Raquel. Amanda es de Guntín y Raquel de Outeiro de Rei. Lo que empezó como un estudio generalista en Lugo fue encontrando poco a poco su especialización: fotografiar lo más delicado.

"Hoy no somos las mismas que hace diez años". Las primeras sesiones fueron, literalmente, un reto. "La primera vez que nos enfrentamos a un bebé pensábamos que era una mina a punto de explotar", recuerda Amanda entre risas. "No conseguimos nada porque le transmitimos nuestro miedo". Con el tiempo entendieron algo fundamental: la fotografía newborn es tanto técnica como emocional. "Hay que transmitir tranquilidad. Cuando pierdes el miedo, todo cambia", explica.

La clave fue la formación. Mucha formación. Se especializaron con referentes internacionales como la fotógrafa estadounidense Ana Brandt o la francesa Deborah Cacciola, dos nombres destacados en fotografía de maternidad y newborn. "También nos hemos formado con matronas", añade Amanda. Una mezcla de formación, experiencia y talento. “Hoy en día está todo tan interiorizado que ya no hay tensión. Puedes dejar atrás la medición de la luz o la técnica y trabajar desde un lugar mucho más creativo", destaca Amanda.

Las sesiones con recién nacidos están lejos de ser rápidas

Cada gesto cuenta y cada movimiento exige delicadeza. "Solemos estar unas cuatro horas con ellos", explica Raquel. "Tienen que comer, dormirse… intentamos alterar su rutina lo mínimo posible".

La imagen que ha convertido a Raquel Lamas en Mejor Fotógrafa de Recién Nacido de España 2026 surgió casi de forma intuitiva, en una sesión rutinaria. "Es una foto de Emma, una niña de no más de doce días. Durante la sesión vi el momento y se me ocurrió hacer esa composición. Sale solo. Lo básico es cuidar las transiciones entre posiciones para molestar al bebé lo mínimo". Emma ayudó. "Era muy dormilona. La sesión duró solo dos horas y media".

Más de 500 fotógrafos y fotógrafas de toda España presentaron sus obras. Amanda Pérez también tuvo tres fotografías nominadas. El momento de la entrega de premio fue tan inesperado como emocionante. Raquel ni siquiera estaba en la gala de A Coruña. "Yo estaba en una formación en Marruecos", cuenta. "Amanda me llamó por videollamada desde allí. Recibimos el premio llorando". Para Amanda, la única pena fue compartir el momento a medias.

Mate Estudio realiza unas 60 sesiones de recién nacidos al año. "Viene gente de toda Galicia y también de otras partes de España", explica Raquel. "Hace poco vinieron unos chicos de Bilbao que aprovecharon sus vacaciones para hacer la sesión".

Tras el premio, el objetivo no es acomodarse. "Ahora qué", se pregunta Amanda. "Seguir trabajando y buscando nuevos retos". Los reconocimientos, dice, son un motor creativo. "Nos ayudan a mejorar, a ser más creativas y más libres”. De momento, seguirán haciendo lo que llevan más de diez años perfeccionando: detener el tiempo durante los primeros días de vida.

