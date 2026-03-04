Fallas 2026: cuándo son y cuál es el programa de las fiestas

Las Fallas de Valencia 2026 se celebran, como es tradición, en el mes de marzo, teniendo su punto álgido entre los días 15 y 19 de marzo, festividad de San José. Sin embargo, los actos falleros comienzan mucho antes y se extienden desde enero, con un calendario cargado de eventos para todos los públicos.

Uno de los aspectos clave de este año es que el lunes 16 de marzo de 2026 será día no lectivo en Valencia, algo que ha permitido aprobar definitivamente el programa de festejos. Esta decisión era especialmente esperada por las comisiones falleras, ya que ese día tiene lugar la recogida de premios de las fallas infantiles, un acto protagonizado por los más pequeños.

Programa oficial de las Fallas 2026: actos más destacados

El calendario fallero comenzó a activarse en pleno invierno. Durante el mes de enero tienen lugar algunos de los actos más solemnes del ciclo fallero, como la presentación de los pasodobles oficiales y las exaltaciones de las falleras mayores de Valencia, que en este 2026 se han celebrado a finales de mes: el viernes 30 de enero, con la exaltación de Carmen Prades, y el sábado 31, con la de Marta Mercader. Estos eventos marcan simbólicamente el inicio del año fallero y reúnen a representantes institucionales, comisiones y mundo fallero en torno a la tradición.

En febrero la ciudad empieza a sentir con más fuerza el ambiente de fiesta. El 6 de febrero abre sus puertas la Exposición del Ninot, una de las citas más esperadas, donde se pueden ver de cerca las figuras que formarán parte de los monumentos y que optan al indulto. Unas semanas después, el 22 de febrero, llega la Cridà, el acto que anuncia oficialmente que Valencia ya está en Fallas. Desde las Torres de Serranos, el pregón, la entrada de bandas y la mascletà dan paso a semanas de celebración en la calle.

Con la llegada de marzo, llegan las Fallas en su fase más intensa y reconocible. Las mascletàs diarias en la plaza del Ayuntamiento se convierten en una cita fija, mientras los barrios se transforman con la plantà de los monumentos falleros, que llenan la ciudad de sátira, arte y color. A lo largo de estos días tienen lugar algunos de los actos más emotivos, como la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, en la que miles de falleros y falleras desfilan para rendir homenaje a la patrona.

El programa incluye también la recogida de premios de las fallas infantiles y grandes, uno de los momentos más esperados por las comisiones, especialmente este año al coincidir con un día no lectivo. Finalmente, la noche del 19 de marzo, la Cremà pone fin a las fiestas con el fuego como protagonista, cerrando un ciclo y dando paso, casi sin pausa, a la ilusión por las Fallas del año siguiente.

Un programa pensado para vivir las Fallas sin interrupciones

La declaración del 16 de marzo como festivo escolar ha sido clave para que las Fallas 2026 puedan disfrutarse plenamente, especialmente por las familias y los niños que forman parte activa de las comisiones falleras. Esta decisión ha permitido cerrar un programa coherente y adaptado a la realidad de la fiesta, evitando conflictos entre tradición y calendario escolar.

Las Fallas 2026 se presentan como unas fiestas intensas, participativas y muy vividas, con un programa que respeta la esencia fallera y facilita que todo el mundo pueda formar parte de ella. Más allá de fechas y actos, las Fallas siguen siendo ese punto de encuentro donde Valencia se reconoce a sí misma: en la calle, en el ruido, en la emoción compartida y en la ilusión de volver a empezar cuando todo arde. Porque si algo está claro, es que en Valencia, el año no empieza de verdad… hasta que no huele a pólvora.

