Pablo Álvarez, Premio Azorín de Novela 2026

El agente literario Pablo Álvarez es el ganador del Premio Azorín de la editorial Planeta con la novela 'La necesidad de amar'.

Pablo Álvarez, Premio Azorín de Novela 2026

Pablo Álvarez, Premio Azorín de Novela 2026 | EFE

El editor literario Pablo Álvarez ha ganado el Premio Azorín de Novela 2026, dotado con 45.000 euros, con la obra 'La necesidad de amar', según el fallo del jurado dado a conocer este jueves en un evento celebrado en el Auditorio de la Diputación de Alicante (Adda). La obra es, "sobre todo, una gran historia de amor, de estas que marcan para siempre, pero que nunca se olvidan", ha dicho el autor al recoger el galardón.

La novela está ambientada en Roma, año 1987. Cuenta la historia de Martí que obtiene una beca para escribir sobre Beatrice Cenci, una heroína del Renacimiento. Sin embargo, su proyecto queda desplazado por la intensa relación que entabla con una extravagante pareja que marcará su vida. Años después, el joven escritor convertirá su culpa y memoria en literatura.

Esta es la primera novela que escribe este agente literario que está acostumbrado a trabajar con otros autores como editor. "He escrito obras de teatro, guiones, pero novela no por el pudor que me daba. Con los años me he hecho más valiente. A todos los autores les tengo que agradecer que he aprendido este oficio. Sin este bagaje no estaría aquí", asegura Pablo.

Esta edición del Premio Azorín, dotado con 45.000 euros, ha batido todos los récords. Se han presentado 735 novelas procedentes de España y el resto del mundo.

'La necesidad de amar' saldrá a la venta el 8 de abril.

Pablo Álvarez, Premio Azorín de Novela 2026

Pablo Álvarez, Premio Azorín de Novela 2026

Premio Azorín de Novela 2026
Literatura

Récord de participantes en el Premio Azorín de Novela 2026

La novela ganadora se conocerá este jueves 5 de marzo en el Auditorio de la Diputación de Alicante.

