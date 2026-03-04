Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Récord de participantes en el Premio Azorín de Novela 2026

La novela ganadora se conocerá este jueves 5 de marzo en el Auditorio de la Diputación de Alicante.

La Editorial Planeta y la Diputación de Alicante han dado a conocer los diez finalistas del Premio Azorín de Novela. Esta edición ha batido todos los récords. Se han presentado un total de 735 novelas procedentes tanto de España como del resto del mundo. Hay 121 novelas que provienen de nuestro país y 124 de América. El resto no se conoce el origen. El 40% de las novelas son thriller, otro 40% son históricas y el 20% restante novela de ficción o romántica.

"Es un premio que goza de una salud excelente en un país en el que, afortunadamente, nunca se había leído tanto como ahora. Casi el 70% de la población en España lee. Estamos en un buen momento. El 2025 fue el mejor para el sector editorial por segundo año consecutivo. Una sociedad que lee es una sociedad mejor", asegura Carlos Creuheras, director de Relaciones Institucionales y del Gabinete del Presidente de Grupo Planeta.

Las novelas finalistas son:

- Círculos borrosos, de Ismael Ahamdanech Zarco.

- El camino equivocado, de Guido Reni (seudónimo).

- Sombras en Tierra de Olivos, de Juan Manuel Ruiz Salamanca.

- Ceniza que enloquece, de Saturno (seudónimo).

- El jardín de los hilos invisibles, de Kris Goré (seudónimo).

- Hermanos de estepa, de Enrique Galdeano Clavería.

- Sonata para los bárbaros, de Henry Alfred Bugalho Ribeiro.

- Entrebalcones, de Cemí (seudónimo).

- El cuaderno del silencio roto, de Andrea Broullón Dobarro.

- La última carpeta, de Silvio Mazziotti di Celso..

El jurado está compuesto por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, que actuará como presidente, los escritores Reyes Calderón, Juan Eslava Galán y Luz Gabás, el doctor en Filología Hispánica y crítico literario, Jaime Mas, el escritor y crítico literario, José Ferrándiz y la directora de Editorial Planeta, Belén López. Amparo Koninckx Frasquet, secretaria general de la Diputación, actuará como secretaria sin voto.

El fallo del jurado se conocerá este jueves 5 de marzo a partir de las 19:00 horas en el Auditorio de la Diputación de Alicante en una gala bajo el lema "El instante hecho palabra". El Premio Azorín de la editorial Planeta está dotado con 45.000 euros.

